Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

【憂！台灣接種率僅1%】全球施打逾15億劑新冠疫苗 以色列近6成人口完成接種兩劑 外媒：台灣疫苗打太慢

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/19 18:40
示意圖／Getty Images

示意圖／Getty Images

（台灣英文新聞／國際組　綜合外電報導）根據法新社統計，截至台灣時間18日晚間23時30分，全球已經施打超過15億劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，其中近3/5集中在中國、美國和印度，而以人口比例來算，以色列施打率排名世界第一。

根據官方數據，自2020年12月展開疫苗施打計畫以來，全球220個國家或地區已施打15億1萬7337劑疫苗。

其中近3/5是在中國、美國和印度施打；中國已施打4億2190萬劑，美國2億7440萬劑，印度1億8440萬劑。

就人口比例而言，以色列施打率排名世界第一，全國近6成人口已完成接種兩劑；英國排名第二，54%人口已接種至少一劑，接著是巴林（50%）、美國（48%）、智利（47%）和烏拉圭（40%）。

相較之下，截至18日統計，台灣僅有24萬508人接種，接種率才1%，包括BBC等外媒皆認為台灣近來疫情大爆發，原因就是疫苗接種速度太慢。

綜合外媒報導，在此波疫情爆發以前，台灣當局很早就開始管控邊界，且執行嚴格的飯店與居家隔離措施，是全球少數幾個幾乎完全消滅病毒的地方，甚至被譽為是全球防疫的楷模，民眾不僅正常上班上課，還維持日常社交與聚會。

但就是因為一年多來疫情管控得宜之下，加上歐美地區接種AZ疫苗後血栓事件頻傳，造成台灣民眾疫苗接種意願不高，這一週多以來疫情持續延燒下，台灣進入疫情以來最大考驗，外媒皆認為台灣本土疫情延燒，原因就是疫苗接種速度太慢，更擔憂台灣恐在全球經濟復甦中落居後段班。

【台灣第3起院內感染】台北某血液透析中心5名洗腎患者確診

【台灣全國升至3級警戒】外出全程配戴口罩 禁止室內5人聚會 每日舉行全國防疫會議

【台灣全國三級警戒】5/19增267例本土 台南市也淪陷 新北市129例居冠 以中和區26例最多

台大醫院證實工務室10人確診 即起全院同仁普篩、暫停收治新冠輕症病人

快訊！台鐵台北車站外包清潔員確診 13日曾去過萬華
新冠肺炎
武漢肺炎
AZ疫苗
新冠疫苗

相關新聞

快訊！台鐵台北車站外包清潔員確診 13日曾去過萬華
快訊！台鐵台北車站外包清潔員確診 13日曾去過萬華
2021/05/19 09:49
台灣國泰產險基於風險考量 19日將暫售防疫保單
台灣國泰產險基於風險考量 19日將暫售防疫保單
2021/05/18 21:10
駁斥幫友邦爭疫苗輕忽台灣需求 外交部： 互不排擠
駁斥幫友邦爭疫苗輕忽台灣需求 外交部： 互不排擠
2021/05/18 17:39
更新【保持冷靜】台灣武肺確診者、接觸者、照顧者　防疫注意事項一次看
更新【保持冷靜】台灣武肺確診者、接觸者、照顧者　防疫注意事項一次看
2021/05/18 17:11
加強境管 5/19起禁移工入境台灣 LINE推播服務助移工掌握防疫資訊
加強境管 5/19起禁移工入境台灣 LINE推播服務助移工掌握防疫資訊
2021/05/18 16:30

更新時間 : 2021-05-19 18:57 GMT+08:00

最受歡迎

待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
更新【保持冷靜】台灣武肺確診者、接觸者、照顧者　防疫注意事項一次看
更新【保持冷靜】台灣武肺確診者、接觸者、照顧者　防疫注意事項一次看
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
【最新】台灣連5天本土個案破百　全國進入三級警戒！
【最新】台灣連5天本土個案破百　全國進入三級警戒！
台灣新北17家篩檢醫院一覽表　費用由院方評估這些人可優先免費進行
台灣新北17家篩檢醫院一覽表　費用由院方評估這些人可優先免費進行
抗疫中藥來了！台灣研發「清冠一號」獲衛福部緊急授權　小心不要買錯網路假藥「冠清一號」恐中劇毒
抗疫中藥來了！台灣研發「清冠一號」獲衛福部緊急授權　小心不要買錯網路假藥「冠清一號」恐中劇毒
【懶人包】PTT之父杜奕瑾來解答！「台灣社交距離APP」隱私問題、使用守則一次看懂
【懶人包】PTT之父杜奕瑾來解答！「台灣社交距離APP」隱私問題、使用守則一次看懂
台灣513大停電重演？台電又出包興達電廠一號機組故障　晚間執行緊急分區供電勿搭電梯
台灣513大停電重演？台電又出包興達電廠一號機組故障　晚間執行緊急分區供電勿搭電梯
【最新】桃園、新竹、宜蘭、台東、花蓮等縣市跟進「準三級防疫」
【最新】桃園、新竹、宜蘭、台東、花蓮等縣市跟進「準三級防疫」
超夯！「台灣社交距離APP」超過80萬人安裝　指揮中心推出抽獎活動最高五千元
超夯！「台灣社交距離APP」超過80萬人安裝　指揮中心推出抽獎活動最高五千元