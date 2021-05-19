【憂！台灣接種率僅1%】全球施打逾15億劑新冠疫苗 以色列近6成人口完成接種兩劑 外媒：台灣疫苗打太慢

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）根據法新社統計，截至台灣時間18日晚間23時30分，全球已經施打超過15億劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，其中近3/5集中在中國、美國和印度，而以人口比例來算，以色列施打率排名世界第一。

根據官方數據，自2020年12月展開疫苗施打計畫以來，全球220個國家或地區已施打15億1萬7337劑疫苗。

其中近3/5是在中國、美國和印度施打；中國已施打4億2190萬劑，美國2億7440萬劑，印度1億8440萬劑。

就人口比例而言，以色列施打率排名世界第一，全國近6成人口已完成接種兩劑；英國排名第二，54%人口已接種至少一劑，接著是巴林（50%）、美國（48%）、智利（47%）和烏拉圭（40%）。

相較之下，截至18日統計，台灣僅有24萬508人接種，接種率才1%，包括BBC等外媒皆認為台灣近來疫情大爆發，原因就是疫苗接種速度太慢。

綜合外媒報導，在此波疫情爆發以前，台灣當局很早就開始管控邊界，且執行嚴格的飯店與居家隔離措施，是全球少數幾個幾乎完全消滅病毒的地方，甚至被譽為是全球防疫的楷模，民眾不僅正常上班上課，還維持日常社交與聚會。

但就是因為一年多來疫情管控得宜之下，加上歐美地區接種AZ疫苗後血栓事件頻傳，造成台灣民眾疫苗接種意願不高，這一週多以來疫情持續延燒下，台灣進入疫情以來最大考驗，外媒皆認為台灣本土疫情延燒，原因就是疫苗接種速度太慢，更擔憂台灣恐在全球經濟復甦中落居後段班。

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