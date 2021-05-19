【最新】台灣指揮中心證實：40萬劑AZ疫苗　5/19下午4時運抵桃園機場•最快7天內開打

總統蔡英文18日前往視察中央流行疫情指揮中心，並透過視訊了解聯亞跟高端兩家國產疫苗廠的研發與量產準備進度。 （中央流行疫情指揮中心提供）... 總統蔡英文18日前往視察中央流行疫情指揮中心，並透過視訊了解聯亞跟高端兩家國產疫苗廠的研發與量產準備進度。 （中央流行疫情指揮中心提供）中央社

更新時間: 2021-05-19 16:50

首次發稿: 2021-05-19 12:20

台灣透過COVAX平台購買的40萬劑牛津AZ武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗19日下午由長榮航空（下圖) 運抵桃園機場，經海關人員機邊驗放後，將送往醫藥物流冷鏈倉儲存放，這批40萬劑疫苗(上圖) 效期至8月31日。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）武漢肺炎本土疫情升溫，台灣透過COVAX平台購買的40萬劑牛津AZ武漢肺炎疫苗今天下午運抵桃園機場，最快7天內可完成檢驗封緘並開打，這批40萬劑疫苗的效期至8月31日。

國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診人數持續增加，這架載運AZ武漢肺炎疫苗的長榮航空BR78班機今天凌晨3時許自荷蘭阿姆斯特丹起飛，下午3時34分許抵達桃園國際機場。

經海關人員機邊驗放後，將送往醫藥物流冷鏈倉儲存放，疫苗檢驗封緘小組後續將啟動相關整備作業。

更新時間: 2021-05-19 16:13

首次發稿: 2021-05-19 12:20

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）行政院發言人羅秉成今天(19日) 表示，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上午10時30分向行政院報告，台灣透過COVAX平台購買的40萬劑AZ疫苗，凌晨3時已經自阿姆斯特丹起飛，這批疫苗預計下午4時抵達台灣。

羅秉成說，早先因台灣疫情穩定，施打意願偏低，現在疫情升溫，民眾轉為積極踴躍。40萬劑疫苗是及時雨，可以鼓勵國人按照指揮中心規劃施打，保護自己也保護他人。

中央流行疫情指揮中心今(19)日下午在記者會表示，我國透過COVAX獲配的第二批AstraZeneca疫苗41.04萬劑將於今日下午就會運達桃園國際機場。



本批疫苗待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。



指揮中心指出，COVAX係由全球疫苗免疫聯盟(GAVI)、流行病預防創新聯盟(CEPI)與WHO合作主導，集中全球力量，篩選有潛力的COVID-19候選疫苗，投資疫苗廠加速研發及產製，並透過保證採購承諾，敦促疫苗廠製造足夠數量的疫苗，共同分攤風險，擴大疫苗成功上市的機會，同時也讓低收入國家得以公平取得疫苗，早日終結大流行。全球共有190個經濟體參與COVAX，包括92個低收入國家及98個自費參與者。

中央社報導，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌昨(18日) 到中央流行疫情指揮中心聽取國產疫苗公司開發進度，期望在今年7月起供應；疫苗在防疫上是重中之重，台灣對外多元採購，相關時程都有掌握，國內則積極研發，雙頭並進。