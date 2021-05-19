(更新）中國人權團體籲全面抵制2022北京冬奧

更新時間 2021-05-19 13:53

首稿發佈時間 2021-05-19 11:08

台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）外媒17日揭露西藏、新疆、維吾爾人權團體聯合呼籲，全面抵制2022年將在北京舉行的冬季奧運會。此舉將對國際奧委會、運動員、贊助商、體育聯盟帶來壓力。中國政府表示勿將體育政治化。

美聯社報導，一份來自西藏、新疆、維吾爾人權團體的聯合聲明指出，中國政府在新疆、西藏與內蒙古進行種族滅絕與鎮壓，並侵犯香港民主。同時中國當局迫害人權運動人士及相關團體與記者，並對台灣進行高壓恫嚇與地緣政治霸凌。該聲明呼籲對北京冬奧進行全面抵制，避免僅僅是「外交抵制」或與國際奧委會或中國當局談判的軟性措施。

「與國際奧委會談判的時刻已經結束，」西藏行動中心（Tibet Action Institute）的拉珍·哲彤（Lhadon Tethong）於美聯社的專訪中表示，「這不能是如常的運動會或照常的生意，對國際奧委會與國際社會來說皆非如此。」北京冬奧會預計於2022年2月4日揭幕，距離東京奧運會結束後僅六個月。

國際奧委會的「政治中立」

人權團體去年已與國際奧委會會談多次，要求取消在中國舉辦2022年奧運會。世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress）的祖姆特·艾爾肯(zumreay Arkin)也是這些會談的關鍵成員之一。哲彤在專訪中提及，國際奧委會曾表示2008年的北京奧運會將改善中國的人權狀況，「如果現在允許中國舉辦冬奧，那北京的所作所為將會獲得國際的認可。」哲彤本人因領導支持西藏的運動而在北京奧運會的前一年被拘留並驅逐出境。

她表示，人們試圖讓國際奧委會透過與受迫害的藏人與維族人口中了解問題，然而國際奧委會對當地人的處境「毫無興趣」。她也指出美國國會舉行聯合聽證會，重點討論北京奧運會和中國的人權記錄，而美國奧委會與殘奧會表示抵制只會傷害運動員，首席執行官莎拉·赫什蘭（Sarah Hirshland）上星期三（5月12日）在寫給國會議員的一封信中說，該委員會也「對中國的情況感到不安」，但是不應當讓運動員抵制奧運會，「應當給艱苦準備的運動員一個機會」，且歷史上的抵制行動並沒有取得好效果。

總部設於瑞士的國際奧委會實質為體育企業，其收入的75%來自出售廣播權，18%來自贊助商。在聯合國具有觀察員地位的奧委會曾多次表示，它必須保持 「中立」，不參與政治。其主席托馬斯·巴赫（Thomas Bach）最近則表示：「我們不是一個超級世界政府。」

運動員的困境

兩屆奧運會金牌得主、美國高山滑雪選手雪佛林（Mikaela Shiffrin）3月接受美國CNN 採訪，指出運動員的困境。她表示不希望被置於必須在道德人權和本職工作之間做出選擇的境地。

回應運動員困境，哲彤表示，她知道有些運動員可能會反對。但從 「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動中獲得支持的人，可能會成為盟友。她承認這是一個 「脫下手套」強硬開戰的時刻。她表示，很多人關心運動員及他們的終身工作，「但最終是國際奧委會將他們置於這種境地，（奧委會）應該被追究責任。」

美國內部聲音

路透社報導，美國立法者對抵制奧運會或改變舉辦地的呼聲越來越高，並對美國公司進行了抨擊，認為當國務院譴責中國對維吾爾族和其他少數民族實施種族滅絕，這些公司保持沈默就是中國政府的幫兇。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）18日呼籲美國通過外交途徑抵制北京冬奧會，她在國會就該問題舉行的聯合聽證會上表示，世界各地的國家元首應該拒絕出席奧運會，不讓中國有機會因此感到榮光。她強調，當中國正在進行種族滅絕，出席將喪失道德權威。

中國的回應

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇告訴路透社，美國企圖通過奧運會干涉中國的內政是注定要失敗的。他表示美國政客沒有立場談「道德權威」，「在人權問題上，無論是歷史上還是現在，他們都沒有資格對中國進行肆意的無端批評。」

中國外交部譴責抵制北京冬奧運動是「將體育政治化」，發言人趙立堅4月7日表示，此舉有違奧林匹克憲章精神，損害的是各國運動員的利益和國際奧林匹克事業。中國多次否認在新彊地區實行行種族滅絕的指控，政府表示該項指控是「徹頭徹尾的世紀謊言」。