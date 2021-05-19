Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

集保結算所攜手Glass Lewis 大幅推升股東會資訊透明度

By 台灣英文新聞
2021/05/19 10:45
（圖／集保結算所臉書）

（圖／集保結算所臉書）

（台灣英文新聞 / 綜合報導）集保結算所與全球股東會與公司治理研究機構Glass Lewis今（19）日宣布策略合作，日後Glass Lewis針對台灣上市櫃公司股東會投票建議所出版的報告，集保結算所將可提供其複本予研究標的之上市櫃公司。

集保結算所林修銘董事長指出，藉由提高股東會投票建議的透明度，公司與投資人將可同時獲益，這是該該機構一直期望達成的目標。這項合作是全球首例，由集保機構協助發行公司，即時取得Glass Lewis出版之股東會投票建議報告。

Glass Lewis澳洲市場主管Stanley Soosur指出，Glass Lewis觀察到整個亞太地區的投資人，正尋求更多有意義、可付諸行動的公司治理研究。Glass Lewis與集保結算所的合作，可確保台灣上市櫃公司，對1,300多家機構投資人所利用的Glass Lewis全球投票政策，有更深入的了解。這些機構投資人中，許多已投資台灣上市櫃公司。

隨著全球對環境、社會及公司治理（Environmental, Social, and Corporate Governance，ESG）問題益發關注，對公司而言，了解投資者投票方式之重要性不言可喻。

本措施是集保結算所在ESG領域提供的最新服務。2020年，集保結算所推出全球首創的多元ESG資訊平台，提供全球主要ESG研究機構編製的評分數據供大眾瀏覽。目前已有數百家上市櫃公司依賴該平台取得並追蹤台灣上市櫃公司ESG評分數據。
集保
集保結算所
ESG

相關新聞

【台灣萬人退休準備大調查】股票、保險、基金受青睞
【台灣萬人退休準備大調查】股票、保險、基金受青睞
2020/08/11 12:52
【最新】台灣大同公司股東投票權遭刪除　金管會：集保公司將查核　經濟部：可循法律途徑救濟
【最新】台灣大同公司股東投票權遭刪除　金管會：集保公司將查核　經濟部：可循法律途徑救濟
2020/06/30 18:14
退休金縮水聰明面對 集保退休理財講座全台開跑
退休金縮水聰明面對 集保退休理財講座全台開跑
2018/03/19 14:52
集保結算所28周年 愛心慈善市集松菸登場
集保結算所28周年 愛心慈善市集松菸登場
2017/11/04 10:36
集保公益再一發 捐助大灣國小溜冰隊訓練經費
集保公益再一發 捐助大灣國小溜冰隊訓練經費
2017/10/12 19:09

更新時間 : 2021-05-19 18:57 GMT+08:00

最受歡迎

待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
更新【保持冷靜】台灣武肺確診者、接觸者、照顧者　防疫注意事項一次看
更新【保持冷靜】台灣武肺確診者、接觸者、照顧者　防疫注意事項一次看
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
【最新】台灣連5天本土個案破百　全國進入三級警戒！
【最新】台灣連5天本土個案破百　全國進入三級警戒！
台灣新北17家篩檢醫院一覽表　費用由院方評估這些人可優先免費進行
台灣新北17家篩檢醫院一覽表　費用由院方評估這些人可優先免費進行
抗疫中藥來了！台灣研發「清冠一號」獲衛福部緊急授權　小心不要買錯網路假藥「冠清一號」恐中劇毒
抗疫中藥來了！台灣研發「清冠一號」獲衛福部緊急授權　小心不要買錯網路假藥「冠清一號」恐中劇毒
【懶人包】PTT之父杜奕瑾來解答！「台灣社交距離APP」隱私問題、使用守則一次看懂
【懶人包】PTT之父杜奕瑾來解答！「台灣社交距離APP」隱私問題、使用守則一次看懂
台灣513大停電重演？台電又出包興達電廠一號機組故障　晚間執行緊急分區供電勿搭電梯
台灣513大停電重演？台電又出包興達電廠一號機組故障　晚間執行緊急分區供電勿搭電梯
【最新】桃園、新竹、宜蘭、台東、花蓮等縣市跟進「準三級防疫」
【最新】桃園、新竹、宜蘭、台東、花蓮等縣市跟進「準三級防疫」
超夯！「台灣社交距離APP」超過80萬人安裝　指揮中心推出抽獎活動最高五千元
超夯！「台灣社交距離APP」超過80萬人安裝　指揮中心推出抽獎活動最高五千元