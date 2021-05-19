集保結算所攜手Glass Lewis 大幅推升股東會資訊透明度

（台灣英文新聞 / 綜合報導）集保結算所與全球股東會與公司治理研究機構Glass Lewis今（19）日宣布策略合作，日後Glass Lewis針對台灣上市櫃公司股東會投票建議所出版的報告，集保結算所將可提供其複本予研究標的之上市櫃公司。

集保結算所林修銘董事長指出，藉由提高股東會投票建議的透明度，公司與投資人將可同時獲益，這是該該機構一直期望達成的目標。這項合作是全球首例，由集保機構協助發行公司，即時取得Glass Lewis出版之股東會投票建議報告。

Glass Lewis澳洲市場主管Stanley Soosur指出，Glass Lewis觀察到整個亞太地區的投資人，正尋求更多有意義、可付諸行動的公司治理研究。Glass Lewis與集保結算所的合作，可確保台灣上市櫃公司，對1,300多家機構投資人所利用的Glass Lewis全球投票政策，有更深入的了解。這些機構投資人中，許多已投資台灣上市櫃公司。

隨著全球對環境、社會及公司治理（Environmental, Social, and Corporate Governance，ESG）問題益發關注，對公司而言，了解投資者投票方式之重要性不言可喻。

本措施是集保結算所在ESG領域提供的最新服務。2020年，集保結算所推出全球首創的多元ESG資訊平台，提供全球主要ESG研究機構編製的評分數據供大眾瀏覽。目前已有數百家上市櫃公司依賴該平台取得並追蹤台灣上市櫃公司ESG評分數據。