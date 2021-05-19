台大醫院證實工務室10人確診 即起全院同仁普篩、暫停收治新冠輕症病人

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首發：10:37

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）繼板橋亞東醫院後，台大醫院也爆出院內群聚感染？台大醫院表示，有1名工務室員工(指標個案)昨（18）日發燒，經採檢確診，目前採檢36人，共10人PCR篩檢呈陽性，已進行全院員工採檢。目前全院即刻停止所有常規手術，急診也暫停收治新冠肺炎輕症病患。

台大醫院副院長、發言人王亭貴表示，依台大醫院規定，所有同仁若有COVID-19的相關症狀，包括發燒、咳嗽、嗅覺變化、腹瀉等，都要篩檢陰性才可以上班，而該工務室同仁5月18日早上出現發燒症狀，依規定採檢後於下午確認為陽性，故立即通知全辦公室人員和密切接觸的同仁接受採檢，並進行環境採檢及清潔消毒。

王亭貴表示，目前共有36人已採檢完畢，共10人陽性 (含指標個案) ，已收治住院，其他與確診者有密切接觸但採檢陰性者也已隔離接受觀察中，預計隔離14天。

王亭貴說明，指標個案的辦公室位於東址地下3樓，平時負責硬體設備修繕。目前除該辦公室以外，也會往前匡列7天(至5月10號)所有的活動史，調查其他曾有足跡之院區，以進行環境採檢及消毒。

稍早院方聲明稿提及有員工有萬華活動史，是指標個案還是匡列者？王亭貴說，這是後來被篩檢陽性的同仁，這位同仁事後坦言有萬華的足跡，但由於確診人數有10人，目前仍在進行疫調中。

外界擔憂這是起院內群聚事件？ 王亭貴強調，該員工非醫務人員，與醫療人也沒有接觸，目前判斷感染源是從外面進來的，非院內群聚； 另外，依臨床上定義，住院病患於醫院內感染才稱之為院內感染，醫院員工因為工作上互相感染，非屬院內感染 。

另外，為確保院區潔凈，今(19)日起即刻停止所有常規手術、新病人入院及進行門診降載，請非緊急之病人延期就診，目前正進行全院同仁之普篩，直至確認所有環境採檢均為陰性。

王亭貴表示，衝擊醫療量能，屬不得已， 目前院內治療量能必須暫時先集中於院內醫護同仁，目前急診只能接受必須由台大醫院處理的重症(含新冠肺炎)，其他COVID-19的輕症和篩檢病人請到其他醫院，也請大眾容許讓該院有時間處理，確保後續能有個安全的環境為台灣人民服務。

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