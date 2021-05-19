台灣5/17又停電•影響約66萬戶　台電：將比照5/13事故補償 原能會: 核3一號機未參與供電•核安無虞

17日晚間8時左右國家警報大響，台電表示，晚間8時10 分因負載突升，供電能力不足，8時50分執行分區輪流停電。圖為台北市民權東路六段停... 17日晚間8時左右國家警報大響，台電表示，晚間8時10 分因負載突升，供電能力不足，8時50分執行分區輪流停電。圖為台北市民權東路六段停電，民眾在公車站摸黑等車。中央社

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 針對17日晚間再次實施分區輪流供電，台電18日表示，興達電廠1號機17日下午故障跳機，而水情不佳，水力發電無法補位，加上共有近457萬瓩裝置容量的機組正在大修，無法發電。

此外核三一號機測試因為還有問題未排除，17日也無法併聯上場救援。

據了解5/17停電，受影響的用戶至少包括台北市、台中市、台南市、與高雄市部分地區。

台南市

台電臉書17日晚間發出緊急停電通知，台南市部分地區晚間突然停電。圖為永康區南台街一帶陷入一片黑暗，路上只見機車燈光。（讀者提供）中央社

台中市

全台17日再次分區限電，台中市清水區部分區域停電，路燈與交通號誌都停擺，陷入一片漆黑，台中市警察局緊急派員協助交通指揮。（警方提供）中央社

高雄市

台電表示，17日晚間8時10分因負載突升，供電能力不 足，8時50分執行分區輪流停電。圖為高雄市前鎮區民宅ㄧ片漆黑。 中央社

台電18日在新聞稿表示，用電攀升，用電量連續多日打破紀錄，尖峰提前到來，超乎預期，造成供電緊澀，因此晚間8時系統自動保護設備動作，造成部分用戶因低頻卸載停電，隨後於晚間8時50分實施緊急分區輪流供電機制，共實施一輪，於晚間9時40分恢復供電。對於停電造成用戶不便，台電深感歉意，5/17停電將至少比照513停電事故，研擬補償方案。

台電強調，17日晚台電為穩定供電，經過一番努力，包括調度水力機組、安排民營電廠提早上線，以及促使大用戶抑低負載，最後仍不得不實施分區輪流供電，台電深感抱歉。

面對機組大修排程無法因應用電成長超乎預期，未來安排機組大修，將審慎考量極端氣候與炎熱天氣對用電成長的影響，妥善規劃安排。有關緊急分區輪流供電機制未來如何精進，台電也將持續研議，儘速對外說明。

台電表示，17日晚間8時電力系統因供需失衡，為維持電網穩定，自動保護設備動作，啟動低頻卸載，第一時間造成約56萬戶停電。隨後自晚間8時50分起，實施緊急分區輪流供電，依現行規定由C組及D組實施限電。原預計實施兩輪，但入夜後負載降低，興達電廠1號機及民營麥寮電廠3號機陸續升載，供電能力足以滿足用電需求，故僅執行1輪，共計停電50分鐘，影響約66萬戶，晚間9時40分恢復供電。

台電說明，興達電廠1號機17日下午故障跳機，台電以水力發電補缺口，惟水情不佳，抽蓄機組雖已放水發電，但仍有限制。另包括核三廠1號機、林口3號機、麥寮3號機、大潭複循環6號機、興達複循環2號機、大林燃氣6號機，及協和4號機等大修機組依規劃期程，尚無法歸隊發電。總計大修機組裝置容量約457萬瓩，佔備轉容量超過10%。

5/17用電再度破歷史紀錄

供電高峰比往年提早

台電在新聞稿進一步說明，用電需求持續攀升，17日下午因氣候炎熱，氣溫一度飆高至38度，再加上經濟成長帶動用電需求增加，下午2時9分尖峰負載達到3744.3萬瓩，比預期多了64萬瓩，再度打破歷史5月用電紀錄，供電高峰也比往年提早到來，需求面攀升超乎預期。入夜後至晚間19時30分，負載仍接近3500萬瓩。

台電強調，機組大修排程須考量機組調度、供電需求及人力、備料等資源，一年前即安排好，對於今年5月用電量成長超乎預期。未來機組大修排程，將更審慎考量包括極端氣候及炎熱天氣影響用電需求等變數，妥善規劃與安排，為用戶提供穩定電力。

針對今年迄今實施兩次緊急分區輪流供電機制，均由C組及D組進行限電，台電表示，現行規定緊急分區輪流供電每年由不同組輪流，台電將重新評估制度是否妥善公平，持續研議精進，一有結果會儘速對外說明。

針對有媒體19日報導稱:

原能會澄清媒體誤解:

原能會18日發布新聞稿指出, 核三廠1號機於5月15日獲原能會同意再起動臨界後，依程序執行臨界後至併聯前之相關測試，期間於執行三只主蒸汽隔離閥可用性測試時，發現其中一只主蒸汽隔離閥(AB-HV308)未通過測試，需停機查修，並依「核子反應器設施異常事件報告及立即通報作業辦法」規定通報原能會。

目前該機組安全停機，無輻射外釋疑慮，設備正在查修確認中，原能會將持續追蹤管制主蒸汽隔離閥維修情形。

新聞稿說明, 目前核三廠1號機仍屬大修期間，台電公司尚未申請併聯發電，對於外界認為本會進行臨界申請時之加強現場查證, 有略過部分項目，應屬誤解。

無論機組再起動臨界申請或併聯申請，台電公司均須依程序向本會提出，本會於確認送審文件內容及查證機組現場狀態可符合管制要求後，方會同意。