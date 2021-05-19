Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

台灣5/17又停電•影響約66萬戶　台電：將比照5/13事故補償 原能會: 核3一號機未參與供電•核安無虞

▲台電對5/17停電事件深感歉意，將至少比照513停電事故，研擬補償方案。▲17日執行1輪停電，共計停電50分鐘，影響約66萬戶。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/19 11:43
17日晚間8時左右國家警報大響，台電表示，晚間8時10 分因負載突升，供電能力不足，8時50分執行分區輪流停電。圖為台北市民權東路六段停...

17日晚間8時左右國家警報大響，台電表示，晚間8時10 分因負載突升，供電能力不足，8時50分執行分區輪流停電。圖為台北市民權東路六段停...

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 針對17日晚間再次實施分區輪流供電，台電18日表示，興達電廠1號機17日下午故障跳機，而水情不佳，水力發電無法補位，加上共有近457萬瓩裝置容量的機組正在大修，無法發電。

此外核三一號機測試因為還有問題未排除，17日也無法併聯上場救援。

據了解5/17停電，受影響的用戶至少包括台北市、台中市、台南市、與高雄市部分地區。

台灣5/17又停電•影響約66萬戶　台電：將比照5/13事故補償 原能會: 核3一號機未參與供電•核安無虞台南市

台電臉書17日晚間發出緊急停電通知，台南市部分地區晚間突然停電。圖為永康區南台街一帶陷入一片黑暗，路上只見機車燈光。（讀者提供）中央社

台灣5/17又停電•影響約66萬戶　台電：將比照5/13事故補償 原能會: 核3一號機未參與供電•核安無虞

台中市

全台17日再次分區限電，台中市清水區部分區域停電，路燈與交通號誌都停擺，陷入一片漆黑，台中市警察局緊急派員協助交通指揮。（警方提供）中央社

台灣5/17又停電•影響約66萬戶　台電：將比照5/13事故補償 原能會: 核3一號機未參與供電•核安無虞高雄市

台電表示，17日晚間8時10分因負載突升，供電能力不 足，8時50分執行分區輪流停電。圖為高雄市前鎮區民宅ㄧ片漆黑。 中央社

台電18日在新聞稿表示，用電攀升，用電量連續多日打破紀錄，尖峰提前到來，超乎預期，造成供電緊澀，因此晚間8時系統自動保護設備動作，造成部分用戶因低頻卸載停電，隨後於晚間8時50分實施緊急分區輪流供電機制，共實施一輪，於晚間9時40分恢復供電。對於停電造成用戶不便，台電深感歉意，5/17停電將至少比照513停電事故，研擬補償方案。

台電強調，17日晚台電為穩定供電，經過一番努力，包括調度水力機組、安排民營電廠提早上線，以及促使大用戶抑低負載，最後仍不得不實施分區輪流供電，台電深感抱歉。

面對機組大修排程無法因應用電成長超乎預期，未來安排機組大修，將審慎考量極端氣候與炎熱天氣對用電成長的影響，妥善規劃安排。有關緊急分區輪流供電機制未來如何精進，台電也將持續研議，儘速對外說明。

台電表示，17日晚間8時電力系統因供需失衡，為維持電網穩定，自動保護設備動作，啟動低頻卸載，第一時間造成約56萬戶停電。隨後自晚間8時50分起，實施緊急分區輪流供電，依現行規定由C組及D組實施限電。原預計實施兩輪，但入夜後負載降低，興達電廠1號機及民營麥寮電廠3號機陸續升載，供電能力足以滿足用電需求，故僅執行1輪，共計停電50分鐘，影響約66萬戶，晚間9時40分恢復供電。

台電說明，興達電廠1號機17日下午故障跳機，台電以水力發電補缺口，惟水情不佳，抽蓄機組雖已放水發電，但仍有限制。另包括核三廠1號機林口3號機、麥寮3號機、大潭複循環6號機、興達複循環2號機、大林燃氣6號機，及協和4號機等大修機組依規劃期程，尚無法歸隊發電。總計大修機組裝置容量約457萬瓩，佔備轉容量超過10%。

5/17用電再度破歷史紀錄

供電高峰比往年提早

台電在新聞稿進一步說明，用電需求持續攀升，17日下午因氣候炎熱，氣溫一度飆高至38度，再加上經濟成長帶動用電需求增加，下午2時9分尖峰負載達到3744.3萬瓩，比預期多了64萬瓩，再度打破歷史5月用電紀錄，供電高峰也比往年提早到來，需求面攀升超乎預期。入夜後至晚間19時30分，負載仍接近3500萬瓩。

台電強調，機組大修排程須考量機組調度、供電需求及人力、備料等資源，一年前即安排好，對於今年5月用電量成長超乎預期。未來機組大修排程，將更審慎考量包括極端氣候及炎熱天氣影響用電需求等變數，妥善規劃與安排，為用戶提供穩定電力。

針對今年迄今實施兩次緊急分區輪流供電機制，均由C組及D組進行限電，台電表示，現行規定緊急分區輪流供電每年由不同組輪流，台電將重新評估制度是否妥善公平，持續研議精進，一有結果會儘速對外說明。

針對有媒體19日報導稱:

核三廠一號機原定歲修到五月廿六日，但在台電、原能會聯手下，十五日火速核准起動運轉，比預定時間提前十一天，不到三天的審查期比過去平均七天，更是展現超高效率。

外界質疑原能會是否審核開快車，讓一號機盡速加入發電，核安恐埋隱憂......

(聯合新聞網)

原能會澄清媒體誤解:

原能會18日發布新聞稿指出, 核三廠1號機於5月15日獲原能會同意再起動臨界後，依程序執行臨界後至併聯前之相關測試，期間於執行三只主蒸汽隔離閥可用性測試時，發現其中一只主蒸汽隔離閥(AB-HV308)未通過測試，需停機查修，並依「核子反應器設施異常事件報告及立即通報作業辦法」規定通報原能會。

目前該機組安全停機，無輻射外釋疑慮，設備正在查修確認中，原能會將持續追蹤管制主蒸汽隔離閥維修情形。

新聞稿說明, 目前核三廠1號機仍屬大修期間，台電公司尚未申請併聯發電，對於外界認為本會進行臨界申請時之加強現場查證, 有略過部分項目，應屬誤解。

無論機組再起動臨界申請或併聯申請，台電公司均須依程序向本會提出，本會於確認送審文件內容及查證機組現場狀態可符合管制要求後，方會同意。

台灣5/17又停電•影響約66萬戶　台電：將比照5/13事故補償 原能會: 核3一號機未參與供電•核安無虞
台電
停電
原能會
核三
一號機
核安
輻射

相關新聞

供電亮黃燈！台灣尚未達用電高峰　台電估備轉率僅7.40%系統供電餘裕已緊澀
供電亮黃燈！台灣尚未達用電高峰　台電估備轉率僅7.40%系統供電餘裕已緊澀
2021/05/18 10:08
517大停電！台灣總統蔡英文二度致歉：台電必須徹查並公布報告
517大停電！台灣總統蔡英文二度致歉：台電必須徹查並公布報告
2021/05/18 09:30
台灣五天內停電兩次！台電緊急記者會致歉：今年恐都是C、D組優先
台灣五天內停電兩次！台電緊急記者會致歉：今年恐都是C、D組優先
2021/05/17 22:14
台灣513大停電重演？台電又出包興達電廠一號機組故障　晚間執行緊急分區供電勿搭電梯
台灣513大停電重演？台電又出包興達電廠一號機組故障　晚間執行緊急分區供電勿搭電梯
2021/05/17 20:26
全台灣大停電！IKEA趁勢幽默推「雖小」蠟燭酸爆台電　網友：停電是為了增加人與人之間的連結
全台灣大停電！IKEA趁勢幽默推「雖小」蠟燭酸爆台電　網友：停電是為了增加人與人之間的連結
2021/05/14 09:29

更新時間 : 2021-05-19 18:57 GMT+08:00

最受歡迎

待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
更新【保持冷靜】台灣武肺確診者、接觸者、照顧者　防疫注意事項一次看
更新【保持冷靜】台灣武肺確診者、接觸者、照顧者　防疫注意事項一次看
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
【最新】台灣連5天本土個案破百　全國進入三級警戒！
【最新】台灣連5天本土個案破百　全國進入三級警戒！
台灣新北17家篩檢醫院一覽表　費用由院方評估這些人可優先免費進行
台灣新北17家篩檢醫院一覽表　費用由院方評估這些人可優先免費進行
抗疫中藥來了！台灣研發「清冠一號」獲衛福部緊急授權　小心不要買錯網路假藥「冠清一號」恐中劇毒
抗疫中藥來了！台灣研發「清冠一號」獲衛福部緊急授權　小心不要買錯網路假藥「冠清一號」恐中劇毒
【懶人包】PTT之父杜奕瑾來解答！「台灣社交距離APP」隱私問題、使用守則一次看懂
【懶人包】PTT之父杜奕瑾來解答！「台灣社交距離APP」隱私問題、使用守則一次看懂
台灣513大停電重演？台電又出包興達電廠一號機組故障　晚間執行緊急分區供電勿搭電梯
台灣513大停電重演？台電又出包興達電廠一號機組故障　晚間執行緊急分區供電勿搭電梯
【最新】桃園、新竹、宜蘭、台東、花蓮等縣市跟進「準三級防疫」
【最新】桃園、新竹、宜蘭、台東、花蓮等縣市跟進「準三級防疫」
超夯！「台灣社交距離APP」超過80萬人安裝　指揮中心推出抽獎活動最高五千元
超夯！「台灣社交距離APP」超過80萬人安裝　指揮中心推出抽獎活動最高五千元