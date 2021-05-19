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【台灣疫情發燒】台北101、環球購物中心等多家百貨業暫時休館•新光三越餐飲改外送　避免民眾群聚

▲ATT 19日起營業時間異動。▲新光三越20日起全台同步實施美食外送服務。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/19 09:49
環球購物中心開百貨業先例，即日起板橋車站、南港車站、新北中和、桃園A8、林口A9及新左營車站等6店全面暫停餐飲內用服務，僅提供外帶與外送，...

環球購物中心開百貨業先例，即日起板橋車站、南港車站、新北中和、桃園A8、林口A9及新左營車站等6店全面暫停餐飲內用服務，僅提供外帶與外送，...

（台灣英文新聞˙/生活組 綜合報導）近日雙北疫情升溫，全台進入高度防疫警戒，台北101、環球購物中心等百貨業者為避免民眾群聚，採暫時休館方式因應。

台北101表示，為配合防疫政策、避免人流群聚，同時維護顧客及員工健康安全，購物中心將於19日至21 日自主休館3日。

Global Mall環球購物中心板橋車站、南港車站分店主動提高防疫規格，已於5/18下午閉館，並實施全面清潔消毒。其中板橋車站18和19日兩天暫停營業，預計在20日11 時30分恢復正常營業；南港車站19日就會恢復營業。

另外，環球購物中心也開百貨先例，即日起板橋車站、南港車站、新北中和、桃園A8、林口A9及新左營車站等6店全面暫停餐飲內用服務，僅提供外帶與外送，以減少大眾接觸頻率。

ATT表示，19日將進行營業時間異動，其中信義店和桃園店不分平假日營業時間調整為12時至晚間8時，大直店則改為11時30分至晚間8時30分，中央社引述業者說: 「因為其實11點開門也沒有太多顧客，乾脆就晚開，也比較好人力調度和調整。」

新光三越表示，為了讓民眾居家防疫期間能安心解決生活所需，聯手台灣大車隊和250家餐飲店家啟動Skm eats美食外送服務，自20日起全台同步實施，除了嚴格食安把關，還提供點數回饋、線上線下同步價、獨家餐點、外送免運費等服務。

【台灣疫情發燒】台北101、環球購物中心等多家百貨業暫時休館•新光三越餐飲改外送　避免民眾群聚
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