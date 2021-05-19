台灣「全國通用簡訊實聯制」19日可望推出 公務機關將率先實施

更新時間：11:26

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導）行政院今(19)日召開「簡訊實聯制」記者會，行政院政務委員唐鳳表示，為簡化步驟，「簡訊實聯制」可在「疾管家」Line裡找到，他並強調，民眾不用留個資給店家。今天中午，公共運輸業者就會開始實施。

行政院政務委員兼發言人羅秉成表示，這次的「簡訊實聯制」，是由高雄市長陳其邁提出，經院長16日召會議，邀集行政院政務委員唐鳳、交通部長王國材及中華電信總經理郭水義討論後，歷經3天的開發與壓力測試後，今天下午15:00將開放企業(有統一編號)、小攤商(個人)申請使用，消費端只需掃QR code即可。

唐鳳還說，無論是智慧型手機還是陽春型手機，或是沒有連上網路，皆可使用。在技術上面，1922就是中華電信的，因此簡訊都會分別存到五家電信業者，並由他們完全吸收簡訊費用，而記錄僅供指揮中心疫調使用，以兩個潛伏期14天來計算，只保留28天，這個系統的開發是由原疫管家開發而成。

首次發稿：09:28

照片由Taiwan News林靜怡拍攝。

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣自出現本土病例後，各大賣場、超市、便利商店、國道客運等業者都採實聯制，無論是手寫或掃QR code都需花上不少時間才能消費或搭乘，相當不便，行政院為方便民眾洽公將推出「簡訊實聯制」，未來將由公務機關率先施行，並開放民間業者下載使用，行政院稍晚記者會將說明。

綜合媒體報導，行政院由唐鳳結合民間業者開發全國通用版的實聯制系統「簡訊實聯制」，未來只要透過掃QR code系統就可回傳簡訊完成登錄，未來全國公共運輸、商家均可適用。

疫情指揮中心副指揮官陳宗彥18表示，大眾運輸工具實聯制將由交通部規劃，驗證後會公布。交通部長王國材也證實，系統上路後，各業者都可下載此QR code，未來台鐵、高鐵、捷運、輕軌、公車客運皆適用。

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