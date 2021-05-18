〈時評〉停電之後 政府是該做些什麼？

台電表示，17日晚間7時30分負載仍達3487.2萬瓩。興 達電廠1號機雖已併聯並緩步升載，但發電量提升需要 時間；晚間8時10分因負... 台電表示，17日晚間7時30分負載仍達3487.2萬瓩。興 達電廠1號機雖已併聯並緩步升載，但發電量提升需要 時間；晚間8時10分因負載突升，供電能力不足，8時50 分執行分區輪流停電。圖為高雄市前鎮區一心路上一片 漆黑，民眾耐不住悶熱天氣，到戶外降溫。 中央社記者董俊志攝 110年5月17日 (來源 中央社)

半導體產業耗能嚴重，台積電雖然是護國神山，耗電量卻佔全台5％，其他工業產品大多如此。大停電之後，政府是該時候檢討經濟發展藍圖了。

先進國家都重視工業原材料生產、研發，以及產品創新，如美國，雖然晶片產量只佔全球12％，但是半導體產值卻佔全球48％，台積電晶圓代工產量佔全球56％，台灣半導體產值卻只有19％，絕大多數利潤及關鍵技術還是掌握在美國手中。日本全力發展半導體生產之原物料，例如化工原料，毛利率高達70％以上，少耗能污染問題。

再說到利潤更高的電子消費品，例如蘋果手機、特斯拉電動車，也都是高毛利率最終產品。

台灣要調整產業政策，擺脫耗能污染，低毛利率中間產品代工宿命，以徹底解決水、電、人力不足窘境，產業政策規劃要有深入、長遠的眼光。

世界各國現在都重視發展新創產業，例如獨角獸企業，到去年底全球已孕育出500家，兩年之內增加一倍，反映傳統產業正加緊數位化及人工智慧(AI)，目前美國以242家居首，中國119家第二，英國及印度24家，南韓11家，印尼5家，日本4家。

全球10大獨角獸公司，包括字節跳動、滴滴出行、SpaceX、Stripe、Airbnb、快手、Instacart、Epic Games、One97Communications、DoorDash，都是節能減碳，且產值極高，人力精簡的高附加價值產業，也替股市投資人創造高報酬，這些才應該是未來台灣發展的方向。

台股投資人應多選擇資訊軟體、優質生技醫療、通訊網路、電子通路、電動車、金融服務、食品、油電燃氣、資訊服務、廢棄物處理等，低耗能減碳產業，既可避險，鼓勵產業發展，亦能賺取合理報酬。

台灣亟需產業轉型，邁向技術密集，低耗能、低污染、低人力投入之新創產業，才真正適合面積僅3萬4千平方公里，人口高齡化，且資源稀少化的島國型國家發展需要。類似過去高耗能且污染產業，應逐漸淘汰，期能創造台灣更美好的未來。