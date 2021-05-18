美參院通過無盡邊疆法法案 斥資1000億美元因應中國競爭

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）美國參議院17日以86比11票進一步推進無盡邊疆法法案，就該項授權於五年內為基礎和先進技術研究提供超過1100億美元的法案內容展開辯論，以助美國在相關領域對抗來自中國日益見長的競爭。

無盡邊疆法法案（Endless Frontier Act）是由參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）和共和黨聯邦參議員楊恩（Todd Young）跨黨派攜手推動。該法案將授權撥款1000億美元，於五年內投資關鍵技術領域的基礎和先進研究，將結果商業化，並投資教育和訓練。其領域涵蓋人工智慧、半導體、量子計算、先進通信、生物技術和先進能源等。該法案也將授權撥款100億美元，指定至少10個區域技術中心，並建立一個供應鏈危機應對計劃，以解決晶片短缺造成汽車生產等問題。

路透報導，參議院民主黨領袖舒默表示，參議院將從週二開始對該法案進行為期一到兩周的辯論。「我們可以在一個由中國決定5G、人工智能和量子計算規則的世界，或者可以確保美國率先達成這個目標。」他也在推特上表示，這部法案是對美國科學和技術「一世代僅一次的投資。」

共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）則表示，他將在本週提出一項修正案，將「關鍵的礦物」生產作為新計劃的一部分，幫助美國保持全球競爭力。

審議中的法案內容包含，將20億美元用於促進汽車和國防部門的半導體生產和研究。然而，根據一項修正草案摘要，一群參議員也在努力制定一項包括高達520億美元的晶片製造扶植提案。儘管自上週三參議院商務委員會通過該法案並移交院會，期間經歷冗長討論，然並未就1月份通過的國防授權法案裡的資助晶片業條款達成最終協議。

舒默在上週表示，該法案將強化美國的聯盟和夥伴關係，投資美國半導體產業，並發展先進製造業、創新和關鍵供應鏈，確保中國為其掠奪性行為付出代價。據悉，其他與中國有關的法案有可能被納入最終方案中。

白宮週一表示，支持無盡邊疆法法案，並將授權對關鍵科學和工程研究進行歷史性投資，從人工智慧到先進能源等。該法案將加強全國各地學術機構的科學研究以及技術商業化活動。