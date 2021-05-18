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連三年奪冠！台灣獲選旅外人士心目中最棒國家

台灣、墨西哥與哥斯大黎加為前三名最棒的旅居國家，最後三名則是科威特、義大利與南非。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/18 20:11
(圖/unsplash)

(圖/unsplash)

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）全球最大的旅外人士網絡InterNations今(18日)公布旅外人士最愛國家名單，台灣再度超越58個國家，拿下連續第三年冠軍。

擁有約400萬名會員的旅外人士社群InterNations，對逾一萬名受訪者進行了旅居海外人士心目中最棒與最糟的國家之調查，結果發現台灣、墨西哥與哥斯大黎加成為了前三名最棒的旅居國家，而最後三名則分別是科威特、義大利與南非。

根據調查，台灣以高度安全為最大的特色，幾乎沒有受訪者不滿意在台灣的人身安全，另外，有96%的受訪者滿意台灣的醫護品質，比全球整體滿意度71%更高，在就業保障和經濟狀況上，台灣的滿意度也高於全球平均。

此外，雖然在該調查中發現，台灣的定居難易度僅排第13名，不過在交朋友的指標上，台灣明顯高於其他國家，許多外籍人士認為在台灣能輕易地交到朋友，且當地人民也對外國人非常友好。至於第二名的墨西哥與第三名的哥斯大黎加，則在定居難易度上獲得高分。

獲得「最糟旅居國家」的國家中，科威特在8年內第7次墊底，近五成的受訪者認為在當地生活很不自在、很難交到朋友、生活品質不夠好且休閒娛樂選項不足。在義大利，則有3成外籍人士對於財務狀況感到不滿。至於南非，在就業保障、當地經濟狀況滿意度上都獲得低分。

連三年奪冠！台灣獲選旅外人士心目中最棒國家旅外人士網絡InterNations對1萬2420人進行調查，台灣第3年榮登海外人士最愛的地方。（圖取自InterNations網頁internations.org）
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