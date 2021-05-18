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【台灣武肺重災區】台北市快篩站陽性率•從11%降至4.7% 柯文哲：確診大多輕症•僅20%需住院

▲5/18下午記者會上，台北市長柯文哲表示，快篩站14日成立，陽性率為11%; 15日是9.7%; 16日10%，昨天17日開始降到7.9%，今天18日篩到現在目前為止為4.7%。▲副市長黃珊珊表示，台北市各行政區確診人數，目前還是萬華區最多，但其他行政區沒有特別暴增，不打算公布。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/18 18:04
台北市在萬華剝皮寮設置武漢肺炎快篩站，14日下午4時起開始作業，圖為等候篩檢的民眾在廣場上等待叫號。中央社

台北市在萬華剝皮寮設置武漢肺炎快篩站，14日下午4時起開始作業，圖為等候篩檢的民眾在廣場上等待叫號。中央社

【台灣武肺重災區】台北市快篩站陽性率•從11%降至4.7% 柯文哲：確診大多輕症•僅20%需住院

台北市政府在萬華剝皮寮設置武漢肺炎快篩站，14日下午4時起運作，採檢工作人員全副武裝，除穿著防護衣、戴口罩，採檢時並搭配使用透明隔板與手套，做好自我防護。中央社

【台灣武肺重災區】台北市快篩站陽性率•從11%降至4.7% 柯文哲：確診大多輕症•僅20%需住院【台灣武肺重災區】台北市快篩站陽性率•從11%降至4.7% 柯文哲：確診大多輕症•僅20%需住院

延伸閱讀: 【快訊】台灣5/18新增245例確診•其中2人死亡　本土累計個案1121•首次超越境外移入者

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市長柯文哲表示，北市從14日設立快篩站以來，陽性率從11%，到今天目前為止的4.7%，顯示大家沒事待在家、減少活動，就能慢慢控制疫情。

台北市5/18下午召開疫情記者會，市長柯文哲表示，快篩站14日成立，陽性率為11%、15日是9.7%、16日10%，昨天開始降到7.9%，今天篩到現在目前為止為4.7%。

柯文哲說，只要大家都減少活動，疫情可以慢慢控制，「從平均10%掉到剩約4%，顯然這戰術是有效的」。柯文哲呼籲沒事待在家、勤洗手、戴口罩，訴諸國民素質打贏這場防疫戰爭。

中央社引述台北市長柯文哲表示，今天(18日) 將下達行政命令，北市所有大型醫院只有兩個選擇，成立防疫專責病房或撥出人力支援檢疫所、防疫旅館；也宣布成立專門運送陽性民眾的團隊。

國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）新增240個本土病例，新北市106例、台北市102例。台北市下午召開疫情記者會說明。

市長柯文哲宣布，北市所有大型醫院只有兩個選擇，一是成立院內專責防疫病房，並把床數床位等資訊給衛生局彙整管控；如果不成立，就需提供部分人力給北市府調度，去檢疫所或防疫旅館協助處理快篩陽性民眾。

柯文哲表示，確診者中大多是輕症，只有約20%需要住院，因此陽性者或治療後狀況穩定者未必都需要待在醫院，而是有個地方收住他們並觀察後續，醫院就可以將床位空出來，做最有效率使用。

柯文哲還表示要成立陽性民眾運輸團隊目前救護車8輛，每輛可載1至3人、消防局巴士2輛，每輛可載19人、民營巴士10輛，每輛可載21人，由消防局主控。

此外，中央給北市的疫苗將由衛生局管控，給防疫相關的第一線人員先打，優先保護。

媒體提問，有不少醫院傳出拒收確診或快篩陽性者，柯文哲說，疫情變化太快，不是醫院不合作，而是降載需要時間，也必須逐步將現有的病人轉出去，今天行政命令下達之後應該可以解決問題。

至於是否蓋方艙醫院，柯文哲直說「現在蓋也來不及」，北市直接徵用大型旅館，現在快篩陽性幾乎已都收住下來。

此外，媒體詢問北市是否跟進新北，公布各行政區確診人數。副市長黃珊珊表示，目前還是萬華區最多，但其他行政區沒有特別暴增，不打算公布。

【台灣武肺重災區】台北市快篩站陽性率下降•5天內從11%降至4.7% 柯文哲：確診大多輕症•僅20%需住院
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