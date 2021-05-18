香格里拉台北遠東　拚外帶外送、行動辦公室

因應防疫升級至第三級警戒，香格里拉台北遠東國際大飯店已調整館內各餐廳酒吧營業時間，並關閉健身房、三溫暖等設施，同時遵守政府防疫規定，所有進入飯店的員工與賓客皆需配戴口罩、量體溫、酒精消毒雙手與實聯制。即日起於一樓販售外帶餐盒，並與外送平台Uber Eats合作。另有常溫食品「香傳系列」包含紅燒牛肉麵、XO醬及菌菇醬，售價399元起至580元，是居家防疫必備美食。詳情及訂購請洽 (02) 7700-3155。常溫食品亦可線上訂購。另提供安心舒適的行動辦公室，提供企業異地分流上班，平均每人每日最低只要不到600元起，詳洽宴會暨會議部(02) 2378-8888。

住房正常營運 部分餐廳及酒廊調整營業時間

因應中央流行疫情指揮中心宣布疫情升溫，雙北市即日起至5月28日進入第三級防疫警戒，香格里拉台北遠東遵守政府規定，已調整部分餐廳及酒廊營業時間，香宮、大廳茶軒、The Cake Room維持正常營業，另有外帶餐點可供消費者外帶，也可透過Uber Eats平台外送；馬可波羅餐廳暨酒廊、上海醉月樓、遠東Café自助餐廳與李白居酒廊即日起至5月28日暫停營業。住房仍維持正常營運，唯飯店的健身房、三溫暖設施與Qi Spa即日起至5月28日暫時關閉，而頂樓戶外泳池仍維持正常開放，但僅供同一時段至多十位賓客使用且採事先預約制以便管控人數。

值此期間，飯店嚴格執行防疫措施，所有員工及消費者進入飯店需全程配戴口罩、測量體溫、酒精清潔液消毒雙手並採實聯制，營運餐廳將減少桌數以保持社交距離。住宿賓客可於客房內透過客房餐飲享用早餐，豪華閣貴賓廳仍維持供應下午茶及晚間雞尾酒小點餐飲服務。

居家防疫必備美食 常溫食品

香傳紅燒牛肉麵原是香格里拉台北遠東國際大飯店客房餐飲單點人氣冠軍，疫情前這道紅燒牛肉麵更是讓國外旅客驚豔台灣美食的代表滋味，飯店餐飲團隊將這道熱賣的紅燒牛肉麵做成常溫禮盒，方便顧客送禮或自用，現已成為居家常備美食。主廚嚴選甜嫩多汁、油花適中且具彈性與嚼勁的美國上等牛肋條，細火慢燉數小時，呈現絕佳風味與豐富口感。而特製精華湯底以自製香料費時熬製，香醇濃郁，入口溫順。搭配Q彈爽滑的寬版麵條，吸附濃郁湯汁的寬麵更具口感與風味，暖心暖胃的經典好味道，隨時即食、隨想即享。每份580克，售價399元。

除了牛肉麵，香格里拉台北遠東兩家中餐廳–香宮和上海醉月樓也分別推出香傳XO醬以及菌菇醬，​來自連續三年榮獲米其林餐盤推薦的香宮粵菜餐廳，這款代表粵式風味的XO醬，是主廚用優質干貝、紅蔥頭、金華火腿及蝦米等食材手工煉製而成。嚴格把關十大製作流程以確保每種食材的風味完美呈現。每一口都吃得到干貝及蝦米的海味鮮香，並採用朝天椒作為提點尾韻的微辛辣感。簡單拌麵、拌飯或是拌炒青菜、海鮮或肉類皆宜。宅食備餐美味升級就靠這一罐！每罐165公克，售價580元。

另一款香傳菌菇醬，主廚不惜成本加入羊肚菌、牛肝菌、松茸、柳松菇、草菇、蘑菇等六種風味獨特且口感脆嫩的菌菇，以慢火熬製，將素蠔油的香味融入菌菇特有香氣中，為了提升口感，主廚特別將清脆滑嫩口感的柳松菇切成至多1.5公分大小的顆粒狀，不僅氣味清香且清爽不膩口。菇類更富含胺基酸、維生素、礦物質、高纖維、低脂肪與菌蛋白等營養價值，有益健康，是另一款料理好搭檔，拌飯佐餐或是拌炒各式蔬食、海鮮、肉類的不辣選擇。每份165公克，售價480元。

「隨饗隨食‧五星美食帶著走」主廚精選外帶餐盒與佳餚 Uber Eats一指搞定

隨時隨食，隨饗隨享，輕鬆一指，美食送到家！香格里拉台北遠東國際大飯店與外送平台Uber Eats合作，精選香宮粵菜餐廳(6F)、上海醉月樓(39F)以及遠東Café(6F)的西式餐點，多樣主廚推薦料理，餐點現點現做，包含《香宮》聞名的香辣蘆筍牛柳粒、干燒汁明蝦球、鹹魚雞粒豆腐煲，《上海醉月樓》重慶辣子雞、南乳脆銀翼；《遠東Café》港式叉燒佐蛋炒飯、海南雞飯、台式牛肉麵以及泰式咖哩雞。飯店也於一樓The Cake Room推出主廚精選餐盒，疫情期間是上班族、職業婦女、單身貴族省時方便的用餐選擇，每份只要180元起，取餐前一小時致電預訂，輕鬆便捷享用五星級健康餐食，補充活力！詳情與訂購請洽（02）7700-3155。

「行動辦公・立即成行」專案 每人每日最低均價600元起 輕鬆享優質安心辦公環境

疫情再起，許多企業立即啟動分流辦公措施以確保正常營運，香格里拉台北遠東國際大飯店「行動辦公」專案即日起至6月30日止，將客房及宴會場地打造成小型辦公室，針對企業不同需求，量身打造「客房方案」及「會議室方案」。租用香格里拉台北遠東飯店的「客房專案」1個月以上，平均每人每日場地使用費最低只要不到600元起，且餐飲消費及洗衣服務皆享85優惠。此外，飯店也提供適用10人以下「會議室專案」，從一人使用的小型辦公室到適合10人辦公的宴會廳，都將客製化且同時遵守防疫守則。最少須預訂五日以上，每日場租自1,000元起至6,000元不等，免費享用咖啡、茶、礦泉水，且可以5折優惠使用投影機設備、列印服務，且含館內餐廳八折優惠。

每天使用時段為上午8點至下午6點，每間配備辦公桌椅皆至少相隔1.5公尺社交距離。飯店全館實施24小時訪客實聯制、體溫量測，安全人員定時巡邏，使用空間每日清潔消毒，並提供殺菌酒精清潔液，完善的工作環境與快速無線上網，讓商務人士即使在異地辦公也能與公務即時接軌。香格里拉台北遠東國際大飯店以最高規格守護賓客健康，打造安心舒適的異地辦公環境，詳情請洽(02) 2378-8888宴會暨會議部。