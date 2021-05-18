香格里拉台南遠東飯店　推外帶餐食

疫情升溫「宅食」再度成為民眾用餐習慣。香格里拉台南遠東飯店推出「EASYGO三餐易帶購」，由中西料理大廚及麵包坊團隊聯手設計外帶佳餚，以均衡營養、安心健康為主軸，為消費者準備多種選擇。針對小家庭設計的合菜與單點，民眾只要在午餐及晚餐期間，提前二小時電話預訂，即可輕鬆在家享用江浙風味料理；另外，飯店也為上班族與媽媽們準備提供六十分鐘便當取餐服務，包含義式、台式、泰式與印度料理等六款風味快速帶著走，價格自300元至1,680元不等；每日下午「品香車外賣麵包服務」持續維持服務，以銅板價50元起即可購得五星級手工麵包，自5月19日起，每天上午八點及下午三點，亦有熱騰騰出爐麵包限量供應，更多詳情請洽(06)702-8856。

香格里拉台南遠東飯店所有餐廳皆獲得食品安全管制系統(HACCP)認證，並嚴格遵守香格里拉酒店集團食品安全管理系統(SFS)，「EASYGO三餐易帶購」內容包括可供小家庭分享的「醉月樓精選三菜一湯」，例如無錫燒排骨、糖醋鮮魚片、櫻花蝦高麗菜、綠筍蛤蠣燉雞湯，以及「名菜單點」包含左宗棠雞柳、堅果極汁骰子牛、醉月酸湯魚等；另外，以快速六十分鐘取餐而設計的「中西料理便當」，有青醬鮭魚蛤蠣燉飯、茄汁海鮮義大利麵、紅燒牛肉麵、麻油杏鮑菇炒豬柳、印度奶油燴雞、泰式打拋豬等菜色搭配時蔬，於飯店一樓品香坊提供取餐服務。

即日起至6月30日，香格里拉台南遠東飯店【EASYGO三餐易帶購】多款外帶菜色，包含二至四人合菜、便當、單點加菜滿足不同外帶的需求，讓民眾三餐免煩惱，在家也能安全、衛生、吃得好！訂購專線(06)702-8856，取餐地址：台南市東區大學路西段89號一樓品香坊。