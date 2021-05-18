駁斥幫友邦爭疫苗輕忽台灣需求 外交部： 互不排擠

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）本土疫情突發延燒全台多縣市，原本乏人問津的新冠疫苗如今一劑難求。本地媒體報導我國疫苗外交著重幫友邦向美國爭取疫苗輕忽國人需求，外交部發言人今（18）日表示協助友邦取得疫苗與本國採購疫苗互不排擠。

外交部發言人歐江安表示，自去（2020)年美國推行新冠疫苗後，我國駐美代表蕭美琴隨即向美方爭取疫苗。我政府也與美商莫德納（Moderna）簽約購買500萬劑疫苗。

她指出，台美雙方在去年3月18日共同發布「台美防疫夥伴關係聯合聲明」攜手抗疫。此外，美國總統拜登也在於17日宣布將於6月底前再釋出2000萬劑疫苗供他國使用。台美關係基礎深厚，合作抗疫，駐美代表處共同努力，持續接洽爭取，以確保我國能順利取得所需的疫苗。

她表示，我國政府積極持續透過各種管道爭取及早取得武漢肺炎（COVID-19）疫苗。外交部在維護國人健康權益的前提下，也秉持同舟共濟的精神，協助友邦國家設法取得所需疫苗，共同對抗公衛危機，也避免其他方藉機進行疫苗勒索，以保護友邦人民的生命安全。

外交部也澄清，協助友邦取得疫苗與台灣採購高品質的國際疫苗相關努力，互不排擠，絕不影響我國人民施打有效疫苗的權利，並重申疫苗不應淪為政治操作的工具，並反對任何國家藉疫苗議題，企圖破壞我與友邦邦誼，並減損國內團結抗疫的能量。

根據中央社報導，蕭美琴15日表示，友邦採購疫苗事宜涵蓋在台美雙邊洽談的主題內。對於中國的疫苗外交攻勢以及宏都拉斯擬向中國購買疫苗的情況，美方也充分掌握。

至於向美爭取疫苗，已在台灣疫情升級後積極向美方爭取，盼原已預定於6月送抵台灣的莫德納疫苗能如期交貨。她表示，因台灣民眾之前對疫苗施打意願不高，所以之前將重點放在為邦交國爭取疫苗上。如今國內需求迫切，已經積極透過不同管道接洽美方藥廠，爭取之前訂購的疫苗6月能準時送交台灣。

蕭美琴今日也針對美國增援2000萬劑疫苗在臉書上表示，「在國內本土疫情開始出現，美國各界較能理解我們的急迫性，我們多管道接洽，除確保我方已洽購疫苗供貨之外，也立刻積極爭取將台灣納入美方宣布之疫苗釋出對象。」

關於美國莫德納疫苗來台細節與時程，以及美國今日宣佈增援2000萬劑疫苗是否惠及我國，或影響已商購美國疫苗來台，截止自截稿前，尚未收到疾管署回覆。