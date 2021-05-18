台北喜來登大飯店 The Deli「剪刀經濟學」

全台疫情升溫，在家安心吃促使剪開包裝復熱即食的「剪刀經濟」快速成長，台北喜來登看準消費者生活型態改變，斥資百萬元將黃金門面The Deli烘焙坊重新打造為新形態外賣店，推出餐廳冷凍商品：喜來登牛肉麵、家鄉雞滷醬等，更擴大推出熱食點心、烘焙糕點與名產伴手禮。此外，為加強防疫管控，所有麵包、餐點採獨立包裝或加蓋展示，避免飛沫及灰塵沾染，取餐夾每2小時即更換，餐檯上設有消毒液供使用，保障食物安全以及賓客健康。吸引嚐鮮族，凡持十二廚自助餐廳當日用餐發票至The Deli消費，部分商品享85折優惠，不論週間簡單煮或假日歡聚隨時隨地享用美味好菜。

受疫情影響待在家的時間變長，據經濟部統計，消費習慣的改變讓冷凍商品商機上看460億元。為拓展外賣實體通路，台北喜來登將靠近捷運及公車站口、人流匯集的The Deli於年初重新定位，有別以往只販售烘焙點心，加碼開發館內餐廳多款冷凍明星商品，強打「招牌料理」、「星級米其林」及「異國風味」三大專區，由各廳主廚團隊精心監製，挑選適合的食材反覆測試，急速冷凍真空包裝以達最佳保存狀態，返家後只要一鍵微波加熱、快速上桌。滿足消費者不同時段的餐食需求，新增蛋糕冷藏櫃及熟食保溫區，引進義大利進口「感應式自動門冰箱」，感應開門零接觸最安心、恆溫2°C確保飲料及乳品風味。店內貼心設有「立吞區」避開午間用餐時段擁擠人潮，安心防疫便利享用精緻美食。

冷凍外帶商品，星級餐廳美味出擊

台北喜來登精選館內各餐廳招牌菜色推出三大系列冷凍商品，「招牌料理區」首推大廳酒吧鎮店之寶「喜來登牛肉麵」280元，選用美國肋條的牛筋與牛腩分開滷製，搭配特製湯頭與家常麵條，口感紮實彈牙有勁。學生喜愛的「人氣嫩切漢堡排」180元，濃郁肉汁厚實迷人。家庭主婦團購第一名「家鄉味雞滷醬」280元，附有兩款不同醬汁：雞汁及滷汁，道地台灣傳統美食，撲鼻的肉燥香氣醇厚不膩，拌飯拌麵最佳良伴。

「星級米其林區」推出二星餐廳請客樓「雪菜肉絲麵」180元，手工醃雪菜與濃郁大骨湯，搭配滑溜有勁的麵條，入口清爽有層次感。餐盤推薦「辰園」推出評比冠軍湯品「人蔘干貝烏雞湯」180元，以金華火腿、干貝與烏雞等煨煮，佐以人蔘、干貝入湯溫補養生。選用雲林黑蒜、馨香清甜的「黑蒜排骨湯」150元，以及台北寒舍艾美酒店的「寒舍食譜雞粥」699元，黃皮雞加入糙米製成鮮醇湯底，人氣上乘之選。「異國風味區」主推SUKHOTHAI泰式餐廳三大經典咖哩：辛香濃醇、牛腩厚實大塊的「紅咖哩牛肉」399元、柔嫩雞肉中感受陣陣麻韻的「綠咖哩雞肉」359元與全球美食榜首、口感溫和的「馬沙曼咖哩醬」259元，搭配熱騰騰的米飯或烤餅一起享用，超人氣菜色輕鬆上桌。

現烤炸物熱食，隱藏美食限量開賣

進攻學生放學與上班族午茶的點心市場，The Deli每日上午11點及下午5點限量出爐各式隱藏版炸物與烤食，首推高CP值的銷售冠軍「泰式烤雞」200元，以香茅、薑黃、百里香等獨家泰味醬汁反覆塗抹烘烤，份量十足又軟嫩多汁的肉質與親民價格，每日出爐即刻搶購一空，榮登最暢銷的熟食品項。十二廚餐檯超人氣炸物「酥炸和牛肉餅」，特選油花豐裕的和牛絞肉加入洋蔥、雞蛋、鮮奶等，手工捏製成圓餅狀油炸，一口咬下酥脆外皮肉汁滿溢。還有熱騰騰的剝皮辣椒牛肉麵包、日式咖哩多拿滋、碳烤雞腿排、德式烤豬腳等，每份90元起。現烤熱食每日上午11點及下午五點新鮮出爐，售完為止。

全新手感麵包，日系口感結合異國風味

追求快速方便，麵包幾乎成為早餐代名詞，The Deli每日出爐近30款麵包，以國產鮮奶製成的手撕鮮奶吐司，與選用北海道麵粉、低溫12小時以上發酵的全麥吐司最受歡迎。近年口感鬆軟的日系麵包當道，賓客選擇口感的同時更注重口味多元，The Deli主打以台灣在地食材，搭配異國風味的創意麵包，包含芋泥肉鬆麵包、紅酒洋梨茶香麵包、明太子法國麵包、德式香腸酸菜芥末等，每款最低70元起，跳脫傳統麵包的新穎思維讓人一試上癮。多款特色蛋糕，人氣冠軍「草莓輕乳酪蛋糕」、經典法式「蒙布朗」、芋頭控不可錯過的「芋頭生乳捲」、每日限量「黑糖沖繩起士」等，盡享甜蜜滋味。搶攻粉領族下班後的外帶商機，每晚7點到9點，麵包、熱食、沙拉一律享8折優惠。

各地名物伴手，出遊不忘帶份好禮

出門旅遊除了帶回美好回憶，也不忘帶上伴手特產。The Deli精選在地特色商品，讓旅客不須遠行、送禮自用兩相宜。台北喜來登獨有的手工「鹽雕藝術品」，由神形雕手之稱的黃銘波主廚以鹽巴精心打造，最具紀念收藏價值。台灣產物遠近馳名，精選多款茶葉禮盒、台東關山在地米等，細心承裝台灣好味道。另有美國銷售第一的盛美家果醬，以新鮮天然水果製成，早餐、點心最佳佐餐搭配。以及英國皇室御用茶品TWININGS唐寧茶，以世界各地頂級茶葉與花草元素揉合製成，啜飲一口優雅英倫風味。