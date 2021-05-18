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配合防疫升三級 111年新北市美術展覽申請延長收件至6/15

5/28前僅受理線上申請

By 台灣英文新聞
2021/05/18 17:29
照片來源：新北市文化局提供

照片來源：新北市文化局提供

為配合新北市升第三級防疫警戒，111年新北市美術展覽申請即日起收件至6/15止，且5/28前僅受理線上申請，為便利民眾申請及給予展出者更佳的藝文環境，今年修訂「新北市政府受理美術展覽申請作業要點」，包括可申請展覽場地及創作類別、新增線上申請及教育推廣活動等，用具體措施挺藝文。

此次除新北市藝文中心、新莊文化藝術中心外，亦開放美麗永安藝文中心共三處場館供民眾申請。因各場館之調性有別，適合不同的藝術媒材與展陳形式，為鼓勵多元藝術創作並增進藝文風氣，分別以水墨、書法、油畫、水彩、雕塑、陶藝等純美術範疇，及圖文設計、視覺影像設計、概念式互動裝置等應用美術類別區分，供民眾選擇適合的展覽場域申請展出。

此外，今年度申請方式新增線上報名管道，採紙本寄送或線上申請雙軌制，增加民眾報名便利性，並響應環境友善減低紙張使用量。民眾申請通過後，文化局除了免費提供申請者展覽空間，協助展覽行銷宣傳及展務行政工作外，並得額外提供至多新臺幣1萬元供申請者辦理藝術推廣活動，鼓勵藝術家將藝術創作的樂趣與動人之處分享給每一位市民。

111年新北市美術展覽申請即日起收件至6/15止，凡有志於藝術創作，且兩年內未曾在本局申請通過展出之個人或團體，均可提出送件，歡迎藝術創作者依創作媒材選擇適合的場館進行申請。更多詳細資訊請至新北市政府文化局網站(https://www.culture.ntpc.gov.tw/最新消息/活動公告/一般公告/公告修訂「新北市政府受理美術展覽申請作業要點」)查詢下載，或逕至本府雲端櫃臺申辦e服務(https://service.ntpc.gov.tw/eservice/Index.action/教育文化專區/項次63受理美術展覽申請)線上申辦。

更新時間 : 2021-05-19 05:56 GMT+08:00

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