綜所稅申報延長至6月底！透過富邦證報稅免出門E指搞定

因應新冠肺炎疫情升溫，綜所稅申報延長至6月底，財政部估計， 今年全國綜所稅報稅戶數約 639 萬戶，預估繳稅金額 1,353 億元，您想好要用哪個方式聰明報稅了嗎？富邦證券提供超便利的報 稅工具，只要是富邦證券電子交易客戶，透過電子憑證就可以下載完 整所得資料，讓納稅不再需要出門人擠人，報稅輕鬆省時又省力， 另外提供E化「富邦便利貸」服務，讓投資人不必再賣股繳稅，透過 富邦證券電子憑證報稅、繳稅，一指聰明搞定。

富邦證券指出，去年透過富邦證券電子憑證下載所得申報的投資逾1 .9萬人，更有逾5成的投資人直接透過富邦電子憑證直接申報所得 稅，可見富邦證券電子憑證報稅廣受投資人好評，為協助投資人使用 電子憑證報稅，今年特別貼心設立「憑證報稅專區」，只要簡單三個 步驟就可以在家完成報稅。

往往投資人在申報所得稅時，都會覺得資金特別卡，因為短期資金需 求大增，如何在報稅季聰明靈活打理各項資金需求， 是投資理財規劃中重要的一環，特別是今年市場行情正熱， 市場上不乏殖利率高、配息穩定的股票， 此時面對報稅時大額的資金需求， 投資人想持續持有手中股票獲得資本利得，又想把握6月起台股除權 息旺季享有配息，就可善用券商不限用途款項借貸服務。富邦證券指 出，近日已陸續公布2021年最新股利配發政策， 多檔股票殖利率衝破8%，其中不乏超過10%的股票令人驚豔， 此時投資人如想左拿股利、右賺價差， 免去為了繳稅而忍痛賣出手中持股，就可使用「富邦便利貸」 幫助投資人不用賣股變現，輕鬆將股票變成自己隨身的萬用金， 幫助投資人在管理大量資金需求的同時，還能繼續參與股票行情坐領 股息，輕鬆規劃整體資金的收入支出，讓手中資產發揮最大效益。

富邦證券表示，『富邦便利貸』提供線上申辦功能， 只要事先完成線上簽署、提撥擔保品後，就能隨時申請借款，在家e 指輕鬆滑免賣股票資金也能快速入袋，不必再「賣股繳稅」， 讓繳稅更聰明更減擔。

投資人可至富邦便利貸網站了解相關訊息若有相關問題請可洽富邦證 券網站(www.fbs.com.tw) 或客服專線0800-073-588。