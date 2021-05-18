宅在家安心吃 八里樹梅好滋味

新北市八里區「樹梅」現正上市中，產期只有一個月， 大家要趕快抓緊時機品嘗這甜中帶點微酸、入口即化的好滋味， 酸酸甜甜的口味絕對讓你在炎熱夏天忍不住一顆接著一顆吃。 另外買回家吃不完的樹梅也別擔心， 樹梅職人陳義和特別推薦大家將樹梅放到冷凍庫， 想吃的時候直接從冰箱拿出來，不需要退冰就可以直接享用， 有冰沙口感、甜中帶點微酸的冷凍樹梅，絕對是夏天的ㄧ大享受!

新北市為全台樹梅最大產量的地方，種植約11.7公頃， 其中又以八里區「大容量果園」為最大產地，園長陳義和種植樹梅已 30多年，從小就希望能成為台灣樹梅生產以及樹苗培育的佼佼者。 園區內的樹梅皆由陳義和引進，透過做中學自行摸索嫁接技術，30 多年來為了適應八里在地氣候不間斷研究，如今已成為『樹梅職人』 。果園內主要以東魁樹梅品種為主，因為果實大小約如硬幣50元， 也稱為「五十摳」。因此品種果肉大吃起來口感豐富， 夏天時特別適合放進冰箱，冰冰涼涼吃起來相當過癮， 同時樹梅園區以安全、友善的經營方式，讓消費者在享用的同時， 也吃得更加安心。另陳義和表示家中4位小孩也加入果園經營事業中 ，除了協助種植的作業，更加善用年輕世代熟悉的網路行銷方式， 幫忙經營網路接單販售樹梅，同時因為園區樹梅品質穩定， 每年季節一到，就有許多老顧客排隊搶購了，大家要買要快喔!

八里區農會總幹事高金山表示，樹梅單價每斤高達300-400元 ，是高單價的經濟作物，八里區樹梅種植面積約為4公頃，年產量約 1萬多台斤，今年氣候狀況良好，樹梅品質優良，採收期提早至5月 中旬，產量增加約1、2成，目前已經進入樹梅盛產期， 請民眾把握時間購買!。

農業局長李玟表示，新北市樹梅主要集中在八里、三芝等地區， 新北市輔導農民以安心、友善方式栽培，現在正值樹梅盛產季節， 歡迎民眾及早搶購，品嘗鮮嫩多汁、甜酸沁心的紅肉樹梅。 相關訂購資訊可洽八里區大容量果園陳義和02-2618- 1671、臉書:https://www.facebook. com/groups/187973054584353/? ref=share，或八里區農會02-2610-2996。