防疫優先堅守維護考生健康 新北教甄延期

新北市今(110)年國小暨幼兒園教師甄選初複試原 訂於5月30日及7月4日辦理，國中初複試原訂於6月5日及6月 26日辦理，高中複試報名原訂於5月23日，複試訂於6月6日辦 理。因應疫情升溫，新北市 110 學年度國小暨幼兒園、國中、高中教師甄選皆將延期辦理， 視疫情變化調整考試期程。

張明文局長表示，近期因疫情狀況加劇， 教師甄試影響考生人數眾多，國小及幼兒園報考人數近8千人， 國中報考人數約3千人，總計約1萬1千名考生，屬大規模、 跨縣市活動，為維護考生權益並避免防疫破口，延期至6月下旬至7 月間辦理，視疫情變化調整並進行公告。 另本市辦理教師甄試將禁止陪考人陪考、禁止飲食， 提醒考生進入考場時，須準備應試通知單(准考證)、身分證件、 健康聲明切結書，並全程配戴口罩應試，確實執行各項防疫措施。

此外，考試當日倘為中央流行疫情指揮中心發布「 具感染風險民眾追蹤管理機制」應居家隔離、居家檢疫、 加強健康自主管理或自主健康管理應留在家中不可外出者， 不得應試，並可於考試後15日內檢具相關文件及申請書辦理退費。

新北市將以最高規格的防疫措施辦理，所有考場預計於6月逐一進行 防疫演練，試前試後進行考場全面消毒， 防疫演練內容包括考生入校動線、人員管制及查驗考生身分、 量測體溫、手部消毒等流程，現場實際模擬遇考生發燒、 嚴重咳嗽或為自主健康管理得外出者， 啟動隔離試場並安排考生前往應試之動線；若啟動隔離試場， 監試人員將全程穿戴口罩、防護衣及防護面罩監考， 維護考生應考權益也保障監試人員健康。

教育局提醒，本次甄選請考生務必配合相關防疫措施， 特別提醒應準備健康聲明切結書、應試通知單(准考證)及身分證件 ，並於應試當日全程配戴口罩， 其餘相關防疫措施及延期日程將因應疫情指揮中心指示即時調整並公 告於新北市教師聯合甄選報名系統（http://career. ntpc.edu.tw），請考生密切留意。