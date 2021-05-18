疫情期間 新北市社會福利不變

新冠肺炎嚴峻，新市進入三級防疫警戒， 但攸關民眾權益和社會福利不變，像是急難救助、低收、 中低收福利身分、輔具申請等，為避免感染風險， 改用電訪或視訊遠距評估；托嬰或保母停托，亦有相關配套； 對於街友部份也加強量測體溫、致贈防疫包，勸導入住中途之家； 原定各長照機構的評鑑作業也宣布暫緩。 新北市政府社會局長張錦麗表示，有區公所反映民眾申請急難救助， 或是福利身分需要訪查確認，在三級防疫工作指引下， 為減少接觸感染的風險，可改採電話訪問確認， 盡早完成民眾福利申請。

在輔具評估申請部分，張錦麗表示，一律轉派新北市輔具資源中心， 以遠距視訊進行評估核定，二手輔具照常收送， 至於一些無法遠距評估項目，如無障礙設施、電動輪椅首次評估、 電動代步車等，則待疫情趨緩後進行。

有關公、私立托嬰中心及居家托育服務方面， 在5月18日至5月28日停托期間， 如果有少數個別家庭確有照顧困難而必需送托者， 各托嬰中心或保母得評估協助收托，公、私立托嬰中心基本上是「 停課不停班」，各中心可自行排班因應； 家長在停托期間相關退費事宜，依照托育契約法定傳染病退費規定， 及居家托育服務契約範本法定傳染病辦理退費。

至於一般民眾關心的街友，張錦麗局長說， 從5月14日至5月18日上午， 各區公所結合警察局及街友外展服務中心，至街友較常出沒的公園、 車站、騎樓等公共空間關懷訪視，一一量測體溫，發放防疫物資包， 內含口罩、酒精、肥皂、防疫DM等，並勸導入住中途之家， 共查訪板橋、三重、新莊、蘆洲等14區計201人次， 也詢問一週內是否有前往萬華，若發現有新露宿的街友， 也會關心他的足跡史，如有發現發燒會立即送醫篩檢及醫療。

張錦麗也表示，原定6月1日起， 新北市各長照機構將進行的評鑑作業暫停，目前一切以防疫為優先， 讓各機構作好各項防疫工作，照顧好長輩的身心健康為首要， 評鑑作業將等疫情趨緩後再議。