台灣疫情增添變數　奧運棒球5搶1可能改到美國舉辦

（台灣英文新聞 / 運動組 綜合報導）原訂在台灣舉辦的奧運棒球5搶1最終資格賽，如今隨著國內疫情升溫，外隊是否還能按照「體育泡泡」來台參賽，都將出現變數，棒協秘書長林宗成已將我國目前的疫情狀況向世界棒壘球總會（WBSC）報告，是否會改到美國舉辦，或是仍由台灣續辦，近日將會有結論。

綜合媒體報導，若按照「體育泡泡」模式的規劃，外隊來台前須附上出發前3天內核酸檢測陰性報告，他們的居家檢疫天數除縮減為7天外，更需在第1、3、7天進行採檢，並在飯店與球場間，團進團出。隨著本土病例數持續攀升，中央流行疫情指揮中心18日宣布，自19日零時起暫緩未持有中華民國居留證非本國籍人士入境，及暫停旅客來台轉機，實施至6月18日止。

棒協秘書長林宗成表示，台灣的疫情狀況嚴重，且禁止外籍人士入境，已將我國的疫情狀況向WBSC報告，是否要移地舉辦，這幾天會有結論，若仍由台灣續辦，會再和中央政府確認。

目前5搶1參賽球隊包括中華隊、澳洲、荷蘭，另外兩席需等5月31日到6月5日在美國佛州開打的美洲區資格賽結果，而原定6月16日在台中舉行奧運棒球5搶1最終資格賽，第1名可直接取得奧運門票，此賽事受到疫情影響恐將出現變數。