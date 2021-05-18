加強境管 5/19起禁移工入境台灣 LINE推播服務助移工掌握防疫資訊

（台灣英文新聞 / 綜合報導）台灣新冠肺炎疫情升溫，勞動部昨（17）日宣布，移工也列入展緩入境的無居留證非本國籍人士，而為了加強防疫宣導，勞動部也建置了多語「Line@移點通」，讓外籍移工能透過手機接獲第一手防疫資訊。

為了全力抗疫，保存醫療能量，昨日指揮中心宣布5月19日至6月18日禁止外國人入境。晚間勞動部發布新聞稿說明，此一措施也適用於移工。據統計，最近一個月來，共引進7,249人，包括產業類6,726人與社福類523人。

針對此一措施，勞動部也提出產業與家庭用人需求的配套方案。

雇主方面，原本引進移工的許可效期為6個月，若有不可歸責的理由，可向勞動部延期。為簡化行政作業，若許可效期是於5月19日起至6月30日內屆滿，可自動延長3個月，無須再提出申請。

民眾方面，若家有失能病患的照顧需求，可撥打1966長照專線或洽各地方政府長期照顧管理中心，申請長照2.0各項服務。勞動部也呼籲國內民眾多多利用就業服務據點的求職求才媒合服務，投入缺工產業。

此外，為了讓在台移工能更快速掌握疫情資訊，加強防疫準備，勞動部特別推出英文、印尼文、越南文及泰文的「Line@移點通」，只要加入LINE好友，就能接到疫情資訊推播，避免因資訊不足釀成防疫漏洞。

目前將以推播防疫資訊為主，未來勞動力發展署將逐步新增聘僱移工法令、1955常見QA、移工在台生活資訊、其他宣導事項，讓移工朋友們能安心在台工作。