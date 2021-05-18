台灣新冠疫情延燒 全國各級學校明起停課至28日

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）本土新冠肺炎案例暴增，因應疫情教育部長潘文忠今（18）日宣布，全國各級學校及公私立幼兒園自明（19）日至28日停止到校上課，大專和高中以下學校則改為線上授課。

為降低學生群聚加劇疫情，潘文忠在疫情指揮中心記者會中宣布，全國各級學校及公私立幼兒園自5月19日至5月28日停止到校上課，相關教育機構如兒童課後照顧服務中心、補習班等也配合停課，學生一律在家學習。

潘文忠提到，大專校院及高中以下學校改採線上教學，線上教學為正式課程，暑假期間不另外補課為原則，教育部會建置線上學習資源，提供多元學習資源管道與平台供學生選課。

教育部也提供無須帳號登入的線上學習資源管道，並分科安排近幾週課程內容居家學習之用。教育部因材網YouTube頻道：https://www.youtube.com/channel/UCFfPPM-2hZrctgmlyYHawmw

關於線上學習所需硬體，潘文忠表示，由地方政府盤點並備妥線上學習所需資訊設備，跨區、跨校供學生借用；學校也應盤點數位學習設備如平板、筆電、行動網卡等給有需求的師生，弱勢家庭學生優先借用。

學校教職員工則到校為原則，可採同步、非同步或混成線上教學方式，善用各項學習工具及影片等資源，課程、教學與評量方式，授權學校以彈性多元方式處理，採從寬認定為原則。

關於停個家長照顧假，家長其中一人如需照顧12歲以下學童，或有就讀國高中、五專且持有身心障礙證明子女者，可申請防疫照顧假。高中以下學生（含幼兒園）家長因故無法在家照顧或學生無法進行居家學習者，學校（含幼兒園）應安排人力，提供學生到校學習、用餐，居家線上學習期間也請各縣市政府啟動關懷機制，提供高中以下弱勢學生用餐協助。

根據中央流行疫情指揮中心統計，今日國內新增245例武漢肺炎確診病例，240例為本土病例、5例境外移入；而截至昨天傍晚統計，大專16人確診、高中4人確診、國中6人確診、國小7人確診、幼兒園4人確診，總計37名學生確診。

(來源：教育部臉書）