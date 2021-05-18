【快訊】台灣5/18新增245例確診•其中2人死亡　本土累計個案1121•首次超越境外移入

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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增245例COVID-19(武漢肺炎, 新冠肺炎) 確定病例，分別為240例本土及5例境外移入；確診個案中新增2例死亡（案1522、案2095）。我國至今累計14例死亡個案。

本土個案至今累計1121例，正式超越境外移入個案數1086例，國內確診者累計2260例。

指揮官陳時中今天下午記者會說明，新增死亡個案分別為案1522與案2095。其中

◆案1522為60多歲女性，在萬華工作，10日出現發燒，14日就醫採檢，於5月16日確診，個案17日倒臥家中，同日送醫急救無效不幸死亡。

◆案2095為80多歲男性住院病人，有慢性病史，於16日進行接觸者檢驗檢出陽性，Ct值約25。17日因病情惡化，經急救後仍不幸死亡，台灣至今累計14例死亡個案。

陳時中說明，新增的240例武漢肺炎本土個案為112例男性、128例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，年齡範圍很廣，發病日/採檢日介於5月5日至5月17日。

5/18確診240本土個案居住縣市如下:

◆新北市106例（中和區33例最多）

◆台北市102例（萬華區48例最多）

◆桃園市12例

◆彰化縣10例

◆基隆市及◆高雄市各3例

◆新竹縣2例

◆新竹市及◆雲林縣各1例

其中台北茶藝館88例、萬華區活動史67例、某社團相關群聚2例、進香團2例、宜蘭遊藝場1例。

陳時中說，群聚關聯不明51例、疫調中29例。相關疫情調查持續進行中。

5例境外移入個案

陳時中指出，新增的5例境外移入個案，案2071、案2072皆為印尼籍20多歲男性漁工，於3日自印尼入境，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，來台期間無症狀，於16日進行檢疫期滿前採檢，今天確診。

陳時中說明，案2151為本國籍30多歲男性，16日自吉爾吉斯入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境篩檢出陽性，今天確診。

案2152、案2263皆為菲律賓籍30多歲女性移工，於4日自菲律賓入境，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，來台期間並無症狀，17日進行檢疫期滿前採驗，今天確診。

截至目前國內累計2260例確診，分別為1086例境外移入，1121例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另3例（案530、案1589、案1676）移除為空號。確診個案中14例死亡、1127例解除隔離、1119人隔離中。

指揮中心呼籲，民眾落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。