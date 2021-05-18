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台灣將擴大社區篩檢站　320位耳鼻喉科醫生加入篩檢行列

台灣將擴大增設快篩站，預計有320耳鼻喉科醫生加入社區篩檢行列。

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By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/18 15:19
台灣將擴大增設快篩站，預計有320位耳鼻喉科醫生加入社區篩檢行列。(示意圖/Pexels)

台灣將擴大增設快篩站，預計有320位耳鼻喉科醫生加入社區篩檢行列。(示意圖/Pexels)

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）台灣將擴大增設快篩站，預計有320位耳鼻喉科醫生加入社區篩檢行列。

中央流行疫情指揮中心今(18)日表示，為感謝台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會號召全台會員，投入政府成立的社區篩檢站，貢獻專業，共同抗疫，目前已有320位醫師願意參與。

陳時中說明，擴大篩檢站的設立是最近的目標，較急的是雙北及其周邊城市，另外各縣市制定鼓勵設定辦法，因篩檢站都需要人力，若能及早做準備，有更大緊急需要時調派人力才分得過來。

指揮中心說明，醫界在防疫中扮演非常重要的角色，疑似病例通報、個案治療等第一線防疫工作，都讓醫事人員承受高風險及高壓力，今天許多醫師不畏辛勞，主動投入社區篩檢站，對國內防疫工作推動更是一大助益。

陳穆寬理事長強調，在嚴峻疫情考驗下，感染源不明的本土案例出現，會逐漸影響整體基層醫療服務量能；政府成立社區篩檢站，篩檢可能個案，可減少疑似個案社區活動，並達到醫療分流、分工合作，降低病毒傳播風險；因此號召學會會員發揮耳鼻喉科專業，配合國家防疫指揮系統，全力支援社區篩檢站工作，協力控制疫情，目前已有320位醫師願意參與。

新北市醫師公會理事長周慶明指出，耳鼻喉科醫師平時就專門照顧呼吸道疾病患者，這方面的專業能力非常出色，若積極投入，必定能提高篩檢準確度。針對新北市基層診所醫師所做的相關問卷調查也顯示，新北市醫師皆有接受良好訓練，除投入社區篩檢站，亦願意配合防疫，協助COVID-19疫苗注射、集中檢疫所、居家隔離或居家檢疫者通訊診療及照護工作。
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