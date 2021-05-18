上調至8000萬劑！ 拜登增援全球新冠疫苗

拜登17日在白宮表示，將在接下來6周內追加2000萬劑由美國核准使用的輝瑞、莫德納和嬌生三款疫苗與其它國家分享，總計六月底前將有8千萬劑新... 拜登17日在白宮表示，將在接下來6周內追加2000萬劑由美國核准使用的輝瑞、莫德納和嬌生三款疫苗與其它國家分享，總計六月底前將有8千萬劑新冠疫苗釋出海外。（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）因美國國內新冠疫苗需求下降，而全球疫苗分布不均的情況，美國總統拜登於週一（17）日表示，將在六月底前追加2000萬劑新冠疫苗向全球分享，其中包含美國授權使用的輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）和嬌生（Johnson & Johnson）三款疫苗。

白宮17日發布聲明表示，在原有對外輸出的6000萬劑AZ疫苗上，追加至少2000萬劑新冠疫苗提供給需要的國家與地區。此番對外援助疫苗包含美國授權使用的輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）和嬌生（Johnson & Johnson）三款疫苗，這標誌著美國控管、授權境內使的疫苗首度對外輸出。

聲明強調，美國將與2019冠狀病毒病疫苗實施計劃（COVAX）及其他夥伴合作，依照科學與公衛數據，公平的對外分享的疫苗。美國不會利用分享疫苗獲取影響力。

聲明指出，新冠肺炎危機是全球性的挑戰，需要全球齊心協力因應，而新冠疫情肆虐全球時，美國也無法獨善其身獲得安全，美國需挺身而出，並引述拜登之言，「如同在第二次世界大戰中，美國是民主的軍火庫，在這場對抗新冠疫情的的戰鬥中，我們的國家將成為疫苗的軍火庫。」

聲明也提及，美國政府投入115億美元用於支援全球新冠疫情的救援計畫。而疫情當前的非常時刻，美國支持新冠疫苗的智慧產權豁免。此外，美國正著手於擴大全球疫苗及其重要原料的生產。其中舉例美國國際開發金融公司（DFC）發起的全球疫苗倡議，其中涵蓋但不限於美國與日本、澳洲、印度的「四方疫苗夥伴關係」(The Quad Vaccine Partnership) 的合作，即在2022年底前提供至少10億劑COVID-19疫苗，包括強生公司的疫苗。

美國廣播公司則報導，美國迄今已向加拿大與墨西哥分享了450萬劑的AZ疫苗，輝瑞藥廠在達到承諾給美國政府的疫苗供應量後，日前也開始將疫苗出口至其他國家。

美國非營利組織反貧運動組織「One campaign」的執行長湯姆．哈特（Tom Hart）表示，「當富裕國家繼續加強疫苗接種時，全球只有不到1%的新冠疫苗用在低收入國家的人們身上。」美國與其他發達國家越早與世界上最脆弱的族群分享疫苗，全球疫情能越快結束。

關於增援的2000萬疫苗，拜登政府尚未就馳援的國家與地區及數量做進一步說明。

據美國疾管局統計，美國已有超過1.57億人至少施打一劑新冠疫苗，佔總人數47.5%；超過1.23億人已經施打兩劑疫苗，完成接種率超過37%。拜登則希望在7月4日國慶日前，全美完全接種疫苗能達到1.6億人。

截止至今，美國有330多萬人染疫，超過58.6萬人因此死亡，為全球新冠疫情確診與死亡 人數最高的國家。