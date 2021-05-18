Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

以巴衝突持續升溫 　國際社會呼籲停火

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/18 15:27
戰煙5月12日在加薩市升起（美聯社圖片）

戰煙5月12日在加薩市升起（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／李昱德　綜合外電報導）以色列與巴勒斯坦的衝突激化已超過一週，哈瑪斯仍持續朝以色列發射火箭彈，而以色列則以空襲作為報復，由於情勢完全沒有減緩的趨勢，國際關注越來越高，美國總統拜登更表示，已與埃及等國共同協調，期望儘速終止衝突狀態。

昨(17)日美國總統拜登與以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)會晤後，在一篇白宮的公開聲明中指出，美國理解以色列必須在無差別的火箭攻擊下進行「自衛」的立場，並「鼓勵」以色列在防衛性攻擊的同時將平民安全納入考量。

白宮聲明中的用字更強調，衝突的雙方是以色列與「哈瑪斯和其他恐怖主義團體」，並呼籲以外交行動解決問題，宣稱對話這才是最務實、有效的解決方式，美國還在安理會三度阻擋下要求以色列儘速停止軍事行動的議案，從中不難看出美國的態度與立場。

除了美國以外，英國首相強森(Boris Johnson)要求以色列儘量避免平民傷亡，並譴責哈瑪斯「再次利用平民建築和一般民眾作為攻擊行動的掩護」，德國總理梅克爾(Angela Merkel)也與納坦雅胡對話，重申支持以色列的自衛行為，並要求儘速終止交火，法國、埃及等國則呼籲雙方立刻停火。

聯合國指出，戰火重啟後，加薩走廊現正遭受嚴重的破壞，40間醫院、學校已經部分或完全被破壞，燃料也即將用罄，這將使民生活動陷入困境，除此之外，加薩地區已有至少212人喪生，其中61人是兒童，以色列一方也有10人死亡。

一名巴勒斯坦人Mohammad Abu Rayya告訴BBC，死亡人數已經超過當地停屍間所能負荷，且社會系統已經因空襲而崩壞，這段時間造成的傷害，大約需要至少10年才能重建完畢。
加薩
以色列
哈瑪斯
恐怖主義
中東局勢

相關新聞

以巴衝突最致命襲擊以色列空襲加薩釀33死　美聯社、半島電視台飛彈攻擊倒塌
以巴衝突最致命襲擊以色列空襲加薩釀33死　美聯社、半島電視台飛彈攻擊倒塌
2021/05/16 21:02
以色列「篝火節」驚傳踏死45人 外交部：慰問並願提供協助
以色列「篝火節」驚傳踏死45人 外交部：慰問並願提供協助
2021/05/01 15:08
【新冠肺炎】輝瑞疫苗跌落神壇？以色列傳心肌炎案例
【新冠肺炎】輝瑞疫苗跌落神壇？以色列傳心肌炎案例
2021/04/26 11:18
全球最大人體試驗 以色列實測輝瑞疫苗效力出爐
全球最大人體試驗 以色列實測輝瑞疫苗效力出爐
2021/02/25 09:53
【新冠肺炎】以色列疫苗接種率達五成 信心滿滿重啟經濟活動
【新冠肺炎】以色列疫苗接種率達五成 信心滿滿重啟經濟活動
2021/02/21 20:37

更新時間 : 2021-05-19 05:55 GMT+08:00

最受歡迎

待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
更新【保持冷靜】台灣武肺確診者、接觸者、照顧者　防疫注意事項一次看
更新【保持冷靜】台灣武肺確診者、接觸者、照顧者　防疫注意事項一次看
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
台灣513大停電重演？台電又出包興達電廠一號機組故障　晚間執行緊急分區供電勿搭電梯
台灣513大停電重演？台電又出包興達電廠一號機組故障　晚間執行緊急分區供電勿搭電梯
【懶人包】PTT之父杜奕瑾來解答！「台灣社交距離APP」隱私問題、使用守則一次看懂
【懶人包】PTT之父杜奕瑾來解答！「台灣社交距離APP」隱私問題、使用守則一次看懂
最新【台灣部分地區三級警戒！】台北市、新北市5/15至5/28升至第三級 陳時中: 單日本土新增180例
最新【台灣部分地區三級警戒！】台北市、新北市5/15至5/28升至第三級 陳時中: 單日本土新增180例
抗疫中藥來了！台灣研發「清冠一號」獲衛福部緊急授權　小心不要買錯網路假藥「冠清一號」恐中劇毒
抗疫中藥來了！台灣研發「清冠一號」獲衛福部緊急授權　小心不要買錯網路假藥「冠清一號」恐中劇毒
【最新】桃園、新竹、宜蘭、台東、花蓮等縣市跟進「準三級防疫」
【最新】桃園、新竹、宜蘭、台東、花蓮等縣市跟進「準三級防疫」
台灣新北17家篩檢醫院一覽表　費用由院方評估這些人可優先免費進行
台灣新北17家篩檢醫院一覽表　費用由院方評估這些人可優先免費進行
超夯！「台灣社交距離APP」超過80萬人安裝　指揮中心推出抽獎活動最高五千元
超夯！「台灣社交距離APP」超過80萬人安裝　指揮中心推出抽獎活動最高五千元