以巴衝突持續升溫 　國際社會呼籲停火

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）以色列與巴勒斯坦的衝突激化已超過一週，哈瑪斯仍持續朝以色列發射火箭彈，而以色列則以空襲作為報復，由於情勢完全沒有減緩的趨勢，國際關注越來越高，美國總統拜登更表示，已與埃及等國共同協調，期望儘速終止衝突狀態。

昨(17)日美國總統拜登與以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)會晤後，在一篇白宮的公開聲明中指出，美國理解以色列必須在無差別的火箭攻擊下進行「自衛」的立場，並「鼓勵」以色列在防衛性攻擊的同時將平民安全納入考量。

白宮聲明中的用字更強調，衝突的雙方是以色列與「哈瑪斯和其他恐怖主義團體」，並呼籲以外交行動解決問題，宣稱對話這才是最務實、有效的解決方式，美國還在安理會三度阻擋下要求以色列儘速停止軍事行動的議案，從中不難看出美國的態度與立場。

除了美國以外，英國首相強森(Boris Johnson)要求以色列儘量避免平民傷亡，並譴責哈瑪斯「再次利用平民建築和一般民眾作為攻擊行動的掩護」，德國總理梅克爾(Angela Merkel)也與納坦雅胡對話，重申支持以色列的自衛行為，並要求儘速終止交火，法國、埃及等國則呼籲雙方立刻停火。

聯合國指出，戰火重啟後，加薩走廊現正遭受嚴重的破壞，40間醫院、學校已經部分或完全被破壞，燃料也即將用罄，這將使民生活動陷入困境，除此之外，加薩地區已有至少212人喪生，其中61人是兒童，以色列一方也有10人死亡。

一名巴勒斯坦人Mohammad Abu Rayya告訴BBC，死亡人數已經超過當地停屍間所能負荷，且社會系統已經因空襲而崩壞，這段時間造成的傷害，大約需要至少10年才能重建完畢。