抗疫中藥來了！台灣研發「清冠一號」獲衛福部緊急授權　小心不要買錯網路假藥「冠清一號」恐中劇毒

新冠肺炎有台灣研發的中藥可醫囉！（示意圖／Pixabay） 新冠肺炎有台灣研發的中藥可醫囉！（示意圖／Pixabay）

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）新冠肺炎有藥醫了！熱銷國際的「清冠一號」由台灣研發，衛福部已緊急授權，目前有兩藥廠申請，估計最快本週核發臨時藥品許可證。

衛福部指出，衛福部國家中醫藥研究所和臨床中醫師共同合作的「臺灣清冠一號」中藥方劑於去(2020)年研發，含10味中藥材，包含荊芥、防風、薄荷、桑葉、黃芩、板藍根、魚腥草、瓜蔞、厚朴、甘草，目前已非專屬授權8家國內GMP中藥廠製造，並由國家中醫藥研究所、中醫師全聯會、臨床中醫師等醫學中心證實有效。

中華民國中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚告訴中央社，「清冠一號」早已取得外銷許可證，暢銷歐洲、美國，國內卻因新藥審核嚴謹費時，還無法內銷。

柯富揚表示，據藥廠透露，衛福部長陳時中約在1到2個月前就同意緊急授權，但當時疫情還算平穩，內銷藥品許可證一直未核發。昨天衛福部再開會，確定採用緊急授權方式，只要已取得「清冠一號」外銷藥證藥廠，就可申請國內臨時藥品許可證。

此外，衛福部澄清，近日網路平台以蘇永承先生名義傳播「台灣冠清一號，專治任何武漢新冠病毒，與變異新冠都沒問題」一事，本部國家中醫藥研究所表示，這是一個惡意的錯誤訊息！請民眾勿上當！

衛福部直指，對於該民眾於網路傳播的「台灣冠清一號(含13味藥材)」的相關組成與說明，是剪貼網路媒體報導，變更名稱為「冠清一號」，再隨意組合網路上之資訊文字，其13味藥材中的「生石灰」，具強烈腐蝕性，不屬於中藥；「金」瓜蔞是「全」瓜蔞的錯字；倘未經中醫師診療自行購買藥材煎煮「生附子」毒劇藥，將嚴重影響民眾健康。

中華民國中醫師公會全國聯合會發布新聞稿內容如下：

一、清冠一號是由國家中醫藥研究所、中醫師全聯會、臨床中醫師、三軍總醫院等數家醫學中心合作實證，已確定能有效治療新冠肺炎。

二、近日衛生福利部業已同意核發臨時藥證，供取得專利授權的國內藥廠在疫情期間申請製造清冠一號。

三、清冠一號屬於中醫師處方，須經中醫師診斷病情後，始可調劑給藥，民眾不可至坊間藥房、網路、其他通路自行取藥，以免誤服不當藥物而受害，業者若自行販售清冠一號處方予民眾，業已違反藥事法並涉犯密醫等罪，敬請遵守法律。

四、疫情期間，請民眾遵守政府醫療分級分流等管制措施，特別是確實配戴口罩、避免群聚或外出、配合實聯制政策，若有身體不適狀況，請儘速配戴口罩就醫。

五、未來建議中重症病人由醫院收治於負壓隔離病房，輕症者至檢疫所留觀；中醫師可依政府指示赴檢疫所進行診療，以及至收治住院的醫院會診。

六、基層診所部分，可以提供免疫調理等中醫服務，至於新冠肺炎確診者，仍須依政府醫療分級措施診斷治療。