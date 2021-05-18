【快訊】北台灣金山南路郵局陽性員工今確診　多名同事緊急快篩

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中華郵政今天收到通知，總公司原本快篩陽性的員工今天(5/18 )確診，據了解，該名員工為公司內勤，參加5月10日的郵工全國性表揚大會後，揪多名同事去萬華阿公店續攤，

中時新聞網報導, 中華郵政表示，已通知多名同事趕快去篩檢。

報導引述中華郵政副總兼發言人劉純陽日前表示，確診員工是在北市金山南路的中華郵政總公司上班，於15日自己去快篩站採檢確診，主動通報給公司，已經請各單位準備好上班分流及異地辦公。在今天證實確診。

劉純陽也強調，該員工為內勤，沒有與一般民眾接觸。

中央社報導稱, 中華郵政公司總經理江瑞堂16日證實，獲衛生機關通知，總公司一名內勤人員武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）快篩陽性 (但尚未確診)，17日台北市金山南路及愛國東路2棟大樓實施異地辦公。

江瑞堂說，這名內勤人員日前自覺不舒服，主動通報公司，後來確診，因不是營業櫃台人員，未接觸一般民眾，而同辦公室人員也已依相關規定檢疫。

至於是否要針對總公司可能與確診者接觸的人篩檢，江瑞堂說，因目前醫院等待篩檢的人數很多，由中央流行疫情指揮中心決定。

江瑞堂表示，公司已針對總公司愛國東路及金山南路2棟大樓清潔及消毒，17日起2棟大樓也會實施異地辦公，部分人員轉移到重慶南路的郵政博物館上班，因去年已演練過異地辦公，實施上沒有困難。