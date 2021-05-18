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517大停電！台灣總統蔡英文二度致歉：台電必須徹查並公布報告

台電興達電廠機組故障導致台灣部分停電，總統蔡英文表示，連她都很難接受。

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By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/18 09:30
517大停電！台電興達電廠機組故障導致台灣部分停電，總統蔡英文要求台電徹查(示意圖/Pexels)

517大停電！台電興達電廠機組故障導致台灣部分停電，總統蔡英文要求台電徹查(示意圖/Pexels)

（台灣英文新聞/政治組 台北綜合報導）517大停電！台電興達電廠機組故障導致台灣部分停電，總統蔡英文表示，連她都很難接受。

台電又出包！517台灣又停電了，這是僅五天內第二次停電，台電已於昨(17)日晚間緊急召開記者會，表示原因在興達電廠一號機故障，加上三大機組維修及用電量大，造成晚間的斷電，也突顯台灣南電北送的脆弱。

總統蔡英文於昨晚透過臉書兩次表達歉意，她說，對於今晚部分地區臨時暫停供電，我感到非常抱歉。大家都很難接受短時間兩次停電，連我也很難接受。

蔡總統說明，目前供電已經陸續恢復。不過，不論是什麼原因，台電都必須徹查並公布報告，向國人說明兩次事故的原因，以及電力調度的狀況。

蔡總統透露，稍早經濟部的說明是：今天中午，高雄興達電廠一號機因鍋爐燃燒管理系統模組故障，導致機組停機。電廠雖然在14時25分排除故障、測試完成，但點火重新升載併聯發電需要時間。下午是靠著水力發電支援而沒有影響供電，不過，到了晚上以後，因為水力發電支援減少，加上興達電廠一號機還在升載中，因此發生局部暫停供電的狀況。

蔡總統提及，在台電系統自動保護設備、導致分區暫停供電的期間，行政院也動員應變。其中由內政部警政署開設指揮中心，加派警力在可能交通阻塞的路口加強疏導，並防範治安突發事故發生，消防署也全體戒備，因應可能的救援需求。謝謝辛苦的警察和消防同仁。


（蔡英文臉書）
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