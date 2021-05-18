難分軒輊！2021氣候變遷國中小繪畫創作比賽結果終揭曉

全國賽國小著色組第一名作品－劉品辰同學。（圖片由台灣永續能源研究基金會提供） 全國賽國小著色組第一名作品－劉品辰同學。（圖片由台灣永續能源研究基金會提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）延續海洋保護主軸的「氣候變遷國中小繪畫創作比賽」，今年的繪畫主題訂為「小水滴大冒險」，該活動吸引來自全球37國及臺灣22個縣市，近2萬名學生參賽，主辦單位台灣永續能源研究基金會期望透過水循環穿針引線的概念，引導學生關注水資源議題，了解氣候變遷對於水資源的衝擊，8日已揭曉比賽結果。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，水資源管理是聯合國永續發展目標重點議題之一，面臨氣候變遷的影響，水在生態系統、經濟發展、以至於人類生存都是核心議題，更是氣候變遷調適的核心。由於去年比賽廣受各校熱烈響應，今年除了增加國小低年級著色組外，更朝國際比賽邁進，吸引許多學生參與。

主辦單位表示，近期台灣水情險峻，面臨56年來最嚴重的乾旱情勢，學生更能有所感觸，並透過繪畫形式實際參與氣候行動，為地球發聲，呼籲民眾除了要節能減碳，更要珍惜水資源。

今年參賽件數大幅成長，參賽者遍及全球37國及臺灣22個縣市，參賽人數為去年的兩倍，共19,033名學生踴躍報名，總繳件數達16,653件。晉級決選的作品豐富多元、用色繽紛頗具可看性，同時兼顧傳達守護海洋與氣候變遷之意涵，實在難分軒輊。評審團經過四個階段的評選及討論，全國賽獲獎130幅作品及國際賽13幅作品才得以脫穎而出，評審委員對本屆作品皆讚嘆不已。

值得一提的是，今年首度辦理國際賽，匯集全球37個國家地區共1,492位全球學子參與，其中798件為來自美國、英國、法國、挪威、哥倫比亞、卡達、中國大陸、香港、印度、馬來西亞、阿根廷、俄羅斯、日本、南韓、南非、新加坡…等海外學生作品，顯見各國民眾對比賽和水資源議題的關注。

今年全國賽國小著色組第一名為新北市新埔國小的劉品辰同學，描繪傳統原住民與海共生、永續共榮之意象，令人省思，獲得評審一致肯定。

全國賽國小繪畫組第一名為臺中市文山國小的詹庭盈同學，構圖細膩且極具巧思，呈現各種不同的水與環境之現象，在表達氣候變遷影響的同時也描繪蔚藍海洋之美，無論在主題及創意，等獲得評審一致青睞。

國中組第一名則為臺北市中正國中的張辰睿同學，以人將水珠捧在手心的形象，融合海洋生態之美，猶如「水即人類瑰寶」，並精準傳達守護海洋及水資源的意念。

「2021第十一屆氣候變遷國中小繪畫創作比賽」的詳細獲獎名單已於5月13日公佈於台灣永續能源研究基金會網站 及氣候變遷國中小繪畫創作比賽網站。比賽作品將於國立海洋科技博物館、國立科學工藝博物館展出。

全國賽國小繪畫組第一名作品－詹庭盈同學。(圖片由台灣永續能源研究基金會提供)

全國賽國中繪畫組第一名作品－張辰睿同學。(圖片由台灣永續能源研究基金會提供)

(左起)蘇仕峯副教授、陳素芬館長、楊恩生執行長、賴建信署長、簡又新董事長、吳榮隆理事長、簡嘉助榮譽教授、陳訓祥館長等七位評審委員合影。(照片由台灣永續能源研究基金會提供)