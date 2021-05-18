Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

難分軒輊！2021氣候變遷國中小繪畫創作比賽結果終揭曉

台灣永續能源研究基金會期望透過水循環穿針引線的概念，引導學生關注水資源議題，了解氣候變遷對於水資源的衝擊

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/18 09:35
全國賽國小著色組第一名作品－劉品辰同學。（圖片由台灣永續能源研究基金會提供）

全國賽國小著色組第一名作品－劉品辰同學。（圖片由台灣永續能源研究基金會提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）延續海洋保護主軸的「氣候變遷國中小繪畫創作比賽」，今年的繪畫主題訂為「小水滴大冒險」，該活動吸引來自全球37國及臺灣22個縣市，近2萬名學生參賽，主辦單位台灣永續能源研究基金會期望透過水循環穿針引線的概念，引導學生關注水資源議題，了解氣候變遷對於水資源的衝擊，8日已揭曉比賽結果。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，水資源管理是聯合國永續發展目標重點議題之一，面臨氣候變遷的影響，水在生態系統、經濟發展、以至於人類生存都是核心議題，更是氣候變遷調適的核心。由於去年比賽廣受各校熱烈響應，今年除了增加國小低年級著色組外，更朝國際比賽邁進，吸引許多學生參與。

主辦單位表示，近期台灣水情險峻，面臨56年來最嚴重的乾旱情勢，學生更能有所感觸，並透過繪畫形式實際參與氣候行動，為地球發聲，呼籲民眾除了要節能減碳，更要珍惜水資源。

今年參賽件數大幅成長，參賽者遍及全球37國及臺灣22個縣市，參賽人數為去年的兩倍，共19,033名學生踴躍報名，總繳件數達16,653件。晉級決選的作品豐富多元、用色繽紛頗具可看性，同時兼顧傳達守護海洋與氣候變遷之意涵，實在難分軒輊。評審團經過四個階段的評選及討論，全國賽獲獎130幅作品及國際賽13幅作品才得以脫穎而出，評審委員對本屆作品皆讚嘆不已。

值得一提的是，今年首度辦理國際賽，匯集全球37個國家地區共1,492位全球學子參與，其中798件為來自美國、英國、法國、挪威、哥倫比亞、卡達、中國大陸、香港、印度、馬來西亞、阿根廷、俄羅斯、日本、南韓、南非、新加坡…等海外學生作品，顯見各國民眾對比賽和水資源議題的關注。

今年全國賽國小著色組第一名為新北市新埔國小的劉品辰同學，描繪傳統原住民與海共生、永續共榮之意象，令人省思，獲得評審一致肯定。

全國賽國小繪畫組第一名為臺中市文山國小的詹庭盈同學，構圖細膩且極具巧思，呈現各種不同的水與環境之現象，在表達氣候變遷影響的同時也描繪蔚藍海洋之美，無論在主題及創意，等獲得評審一致青睞。

國中組第一名則為臺北市中正國中的張辰睿同學，以人將水珠捧在手心的形象，融合海洋生態之美，猶如「水即人類瑰寶」，並精準傳達守護海洋及水資源的意念。

「2021第十一屆氣候變遷國中小繪畫創作比賽」的詳細獲獎名單已於5月13日公佈於台灣永續能源研究基金會網站氣候變遷國中小繪畫創作比賽網站。比賽作品將於國立海洋科技博物館、國立科學工藝博物館展出。

難分軒輊！2021氣候變遷國中小繪畫創作比賽結果終揭曉

全國賽國小繪畫組第一名作品－詹庭盈同學。(圖片由台灣永續能源研究基金會提供)

難分軒輊！2021氣候變遷國中小繪畫創作比賽結果終揭曉

全國賽國中繪畫組第一名作品－張辰睿同學。(圖片由台灣永續能源研究基金會提供)

難分軒輊！2021氣候變遷國中小繪畫創作比賽結果終揭曉

(左起)蘇仕峯副教授、陳素芬館長、楊恩生執行長、賴建信署長、簡又新董事長、吳榮隆理事長、簡嘉助榮譽教授、陳訓祥館長等七位評審委員合影。(照片由台灣永續能源研究基金會提供)
台灣永續能源研究基金會
小水滴大冒險
氣候變遷國中小繪畫創作比賽

相關新聞

簡又新專欄 – 永續地球 減碳排應列為當前重要工作
簡又新專欄 – 永續地球 減碳排應列為當前重要工作
2021/05/06 14:11
邁向國際市場新選擇 2021 GCSA全球企業永續獎即日起受理報名
邁向國際市場新選擇 2021 GCSA全球企業永續獎即日起受理報名
2021/05/04 09:56
第13屆TCSA台灣企業永續報告獎獲獎名單出爐 頒獎典禮18日台北登場
第13屆TCSA台灣企業永續報告獎獲獎名單出爐 頒獎典禮18日台北登場
2020/11/06 10:37
簡又新專欄 – 世界翻轉下的供應鏈管理 台灣如何立足國際
簡又新專欄 – 世界翻轉下的供應鏈管理 台灣如何立足國際
2020/09/16 08:43
簡又新專欄 – 芬蘭的氣候轉型如何成功
簡又新專欄 – 芬蘭的氣候轉型如何成功
2020/09/15 12:00

更新時間 : 2021-05-18 13:59 GMT+08:00

最受歡迎

待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
【最新】桃園、新竹、宜蘭、台東、花蓮等縣市跟進「準三級防疫」
【最新】桃園、新竹、宜蘭、台東、花蓮等縣市跟進「準三級防疫」
【保持冷靜】台灣武肺確診者、接觸者　防疫注意事項一次看
【保持冷靜】台灣武肺確診者、接觸者　防疫注意事項一次看
最新【台灣部分地區三級警戒！】台北市、新北市5/15至5/28升至第三級 陳時中: 單日本土新增180例
最新【台灣部分地區三級警戒！】台北市、新北市5/15至5/28升至第三級 陳時中: 單日本土新增180例
【懶人包】PTT之父杜奕瑾來解答！「台灣社交距離APP」隱私問題、使用守則一次看懂
【懶人包】PTT之父杜奕瑾來解答！「台灣社交距離APP」隱私問題、使用守則一次看懂
最新【台北市快篩Q＆A】台灣5/15本土個案180•北市正式啟動「第三階段防疫」 加強免費快篩•柯文哲呼籲: 沒事別出門且避免外食
最新【台北市快篩Q＆A】台灣5/15本土個案180•北市正式啟動「第三階段防疫」 加強免費快篩•柯文哲呼籲: 沒事別出門且避免外食
超夯！「台灣社交距離APP」超過80萬人安裝　指揮中心推出抽獎活動最高五千元
超夯！「台灣社交距離APP」超過80萬人安裝　指揮中心推出抽獎活動最高五千元
再創新高！台灣16日爆增206例本土 含6名幼童確診、最早發病4月6日
再創新高！台灣16日爆增206例本土 含6名幼童確診、最早發病4月6日
台灣513大停電重演？台電又出包興達電廠一號機組故障　晚間執行緊急分區供電勿搭電梯
台灣513大停電重演？台電又出包興達電廠一號機組故障　晚間執行緊急分區供電勿搭電梯