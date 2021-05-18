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【台灣疫情發燒】確診個案均同一病毒序列　張上淳：沒有所謂3條平行傳播鏈•現在是一條傳播鏈社區大群聚

▲張上淳教授表示，現階段實驗室資源應分配執行更重要任務，除非發現特殊個案，否則不會再公布個別定序。▲指揮官陳時中說，現階段比較清楚的疫情關聯性仍以台北市萬華茶室為主，個案數占非常大宗，獅子會群聚速度並沒有沒有如茶室或萬華區域那麼快，宜蘭遊藝場的匡列對象全部檢疫，相對沒這麼擔憂。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/18 10:19
圖為指揮中心5/15公布的最新基因定序表。張上淳教授表示，現階段實驗室資源應分配於執行更重要任務，除非發現非常重要、需要定序的特殊個案，否...

圖為指揮中心5/15公布的最新基因定序表。張上淳教授表示，現階段實驗室資源應分配於執行更重要任務，除非發現非常重要、需要定序的特殊個案，否...

延伸閱讀: 病毒基因定序: 台灣桃機諾富特飯店員工•與華航機師為同一群聚　案1102機師家庭為獨立個案

【台灣疫情發燒】確診個案均同一病毒序列　張上淳：沒有所謂3條平行傳播鏈•現在是一條傳播鏈社區大群聚(上圖為指揮中心5.7公布的病毒基因定序圖)

【台灣疫情發燒】確診個案均同一病毒序列　張上淳：沒有所謂3條平行傳播鏈•現在是一條傳播鏈社區大群聚

(上圖為5/14指揮中心公布的29人確診個案表)

【台灣疫情發燒】確診個案均同一病毒序列　張上淳：沒有所謂3條平行傳播鏈•現在是一條傳播鏈社區大群聚

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣本土疫情嚴峻，15日新增180個COVID-19病例、16日新增206例，17日更一舉新增333例, 屢創單日最高紀錄，是防疫一年多來最嚴重情況！

武漢肺炎進入社區流行，本土個案連3天破百，自11日至17日本土累積784例，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨(17日) 表示，疫調雖無法立即看出關聯，但相信是台灣社區一個大群聚事件

張上淳昨下午在記者會中表示，目前資訊看來以基因定序分析，現在COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）個案都是同一個病毒序列，合理推測為同一條傳播鏈，只是在不同地點個案被偵測出，應該往源頭分析，因為彼此之間確診個案人員來往都有相關，不能像外界說有所謂3條平行傳播鏈。 (27:33)

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張上淳說，目前本土個案看起來都是同來源造成，然後在幾個地方逐漸散播，雖然疫調不能立刻看出關聯性，不過以常理來說，「就是台灣社區大群聚事件」 ，他強調現階段實驗室資源應分配於執行更重要任務，因此除非發現非常重要、需要定序的特殊個案，否則多數不會再個別定序。

另外，16日新增個案出現一名4月6日發病者，指揮中心發言人莊人祥表示，此案雖在4月6日出現上呼吸道症狀，但據個案描述跟檢驗結果，將日期改為5月14日

指揮官陳時中說，個案發病日很籠統，無法確定出現症狀是武漢肺炎引起，也可能與其他病毒有關。

陳時中說，現階段比較清楚的疫情關聯性仍以台北市萬華茶室為主，個案數占非常大宗，獅子會群聚速度並沒有沒有如茶室或萬華區域那麼快，宜蘭遊藝場的匡列對象全部檢疫，相對沒這麼擔憂。

【台灣疫情發燒】確診個案均同一病毒序列　張上淳：沒有所謂3條平行傳播鏈•現在是一條傳播鏈社區大群聚

【台灣疫情發燒】確診個案均同一病毒序列　張上淳：沒有所謂3條平行傳播鏈•現在是一條傳播鏈社區大群聚
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