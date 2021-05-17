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台灣五天內停電兩次！台電緊急記者會致歉：今年恐都是C、D組優先

台灣17日緊急分區停電，台電召開緊急記者會說明並致歉。

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By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/17 22:14
台灣517再度停電！(圖為台北市民權東路六段與瑞光路口晚間9時許停電/中央社)

台灣517再度停電！(圖為台北市民權東路六段與瑞光路口晚間9時許停電/中央社)

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)台灣17日緊急分區停電，台電召開緊急記者會說明並致歉。

晚間約8時國家警報聲大作，台電表示，晚間8時10分因負載突升，供電能力不足，8時50分執行分區輪流停電。這是513日大停電以來第2次分區限電，也是五天內第二次。

台電晚間召開緊急記者會說明表示，台電供電能力與系統需求量緊繃，造成今(17)日晚間部分用店戶停電，今日下午用電量衝到3744萬瓩，創5月新高，比預期的3500萬瓩高出244萬瓩，加上核三廠一號機、林口三號機、大潭六號機修復尚未歸建，影響台電整體供電能力，才發生用電吃緊情形。

台電說明，加上今日下午興達電廠一號機燃燒室零件故障必須緊急修理，下午兩點已完成修復，現已逐漸恢復供電水平，今日尖峰白天勉強維持10%，但綜合上述所有因素導致台電供電由綠燈轉黃，今日晚間必須啟動低頻卸載。

台電提及，因為供電跟需求產生落差，為保護系統安全，第一段輪停電時間在晚間8點起，影響用戶約為56.5萬戶，節省用電容量為約73萬瓩，後續做分區輪流停電，第一輪在20時50分至21時40分，影響65.9萬戶，容量100萬瓩，第二輪自21時40分至22時30分，預估影響用戶較少也可能不會啟動第二輪。

至於為何又是C組跟D組做分區輪流停電？台電說明，此為按照台電制度分組進行，今年就是輪到C組跟D組，這制度後續會做檢討。民眾可從電費帳單的其他資訊欄「輪流停電組別」得知家中用電組別。

台灣五天內停電兩次！台電緊急記者會致歉：今年恐都是C、D組優先
電費帳單上印有「輪流停電組別」（圖/Taiwan News_Lyla Liu）

至於興達電廠滿載才能復電？台電說明，現在興達電廠發電已達70%，現最大挑戰為晚間用電量高來不及拉平。現努力不要啟動第二輪停電，若用戶節省用電共體時艱，啟動的機會不大。

台電強調，513大停電是匯流排出現問題，今天是供需問題導致必須降載停電保護系統，現有457萬瓩機組在大修就是在為下波用電高峰來臨做準備，去年數據顯示，高峰用電量落在7月23日，用電量達到3802萬千瓦。

台電說，原先預估要執行兩輪分區限電至晚間10時30分，但因入夜後負載降低，興達電廠1號機發電量已達8成，麥寮3號機升載至6成，提前至9時40分恢復供電。


台電緊急記者會（影/Youtube）
台電
停電

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