台灣513大停電重演？台電又出包興達電廠一號機組故障　晚間執行緊急分區供電勿搭電梯

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)台電13日才出包，興達電廠員工失誤導致匯流排故障，然而該電廠今(17)日再傳意外，據台電官網顯示，興達電廠又發生1號機無預警故障，損失55萬瓩，將於晚間20時50分執行緊急分區輪流停電。

台電上週才因內部員工疏失，造成興達電廠機組跳機分區供電，導致全台大停電共有415萬戶受到影響，台電官網顯示，目前興達電廠一號機組顯示故障，供電燈號已亮黃燈，正在釐清原因稍後將對外說明。

台電粉絲團表示，今日下午用電需求持續攀升，傍晚19時30分負載仍達3487.2萬瓩。供給方面，興達電廠1號機雖已併聯並緩步升載，但發電量提升需要時間，至19時35分發電量僅4成。且水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮。為維持電力供需平衡，系統將自動保護設備動作，將有部分地區停電。

台電於晚間20時15分透過警示簡訊指出，20時10分因負載突升，供電能力不足，20時50分執行緊急分區輪流停電，勿搭電梯，電1911或台電官網查詢。目前約20時30分台電官網當機中，無法顯示頁面。

台電目前暫定C、D組進行第一輪限電，時間為50分鐘，限電量150萬瓩，並視後續復電情況進行調整。