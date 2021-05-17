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台灣新北17家篩檢醫院一覽表　費用由院方評估這些人可優先免費進行

新北市將增設社區篩檢站防堵疫情，全市共計17家醫院提供篩檢服務，相關費用將由院方評估。

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By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/17 20:04
淡水馬偕醫院(圖/維基百科)

淡水馬偕醫院(圖/維基百科)

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)新北市將增設社區篩檢站防堵疫情，全市共計17家醫院提供篩檢服務，相關費用將由院方評估。

台灣今(17)日新增333例本土感染案例，其中新北市148例，以板橋94人最多，其次為三重44人，新北市長侯友宜宣布，將增設社區篩檢站，全市共17家篩檢醫院提供篩檢服務。

侯友宜臉書上宣布，新北市全面進入高度管制、低度活動，提前做好第四級警戒的準備！聯合醫院板橋院區增設「社區篩檢站」，將提供「目前以居住板橋區、有萬華高風險區活動或接觸史者」優先免費篩檢服務。

侯友宜說明，篩檢時間自明日起，周一到周日上午9點到晚上9點，上午8點起發放號碼牌，限量300個名額，請攜帶健保卡領取號碼牌。全市17家篩檢醫院都有提供篩檢服務，篩檢費用則由醫院評估。

侯友宜強調，同時將擴大開設專責病房，啟動第一階段徵用醫院病房，合計可收治病室數提升到656床；另也將設置集中檢疫所，提供183個房間給無症狀和輕症患者隔離，並增加防疫旅館至403間，供民眾居家隔離使用。

新北市17家篩檢醫院包含，亞東紀念醫院、淡水馬偕紀念醫院、台北慈濟醫院、衛生福利部雙和醫院、新北市立聯合醫院、部立臺北醫院、耕莘醫院、輔仁大學附設醫院、恩主公醫院、汐止國泰綜合醫院、永和耕莘醫院、部立樂生療養院、台大金山分院、新泰醫院、樹林仁愛醫院、瑞芳礦工、新北市立土城醫院等。
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淡水馬偕醫院
亞東醫院
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