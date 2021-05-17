台灣文化部即起採居家辦公　延期會議改視訊進行

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)文化部今（17）日啟動辦公防疫措施，並延期5月28日前會議，減少染疫風險。

因應雙北市疫情警戒標準及因應升級為三級、其餘各縣市政府亦陸續宣告升級為準三級，文化部今（17）日啟動6項辦公防疫措施，文化部長李永得表示，文化部及所屬機關（構）應嚴謹落實各項辦公防疫措施，並同時兼顧辦理各項照顧藝文產業工作。

文化部說明，因應指揮中心及各縣市陸續宣布升級警戒標準及措施，文化部長李永得即要求所屬藝文場館加強落實各項防疫措施，後續並配合防疫升級，指示所屬各場館閉館。

文化部表示，文化部即日起啟動6項移動控管及防疫因應措施，包含異地辦公、居家辦公、辦公室動線分流、彈性上下班、重要會議採取視訊，以及5月28日前得延期會議盡量延期等。

文化部指出，在對外服務時間不調動原則下，為減輕通勤群聚，文化部及位於雙北市的所屬機關（構），依行政院人事行政總處公告，啟動彈性上下班，自即日起至5月28日，彈性上班時間為上午7點至10點，下班時間則為下午4點至7點。

文化部長李永得表示，疫情嚴峻，也是藝文工作者最需要文化部協助的時刻，文化部需兼顧保護員工減低風險，並確保維持行政動能，以完善規劃後續各項藝文產業紓困、振興措施，落實照顧各領域及類型之藝文工作者的工作，挑戰確實艱難，文化部會以最為嚴謹的各項整備面對後續所有工作。