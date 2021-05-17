【疫情衝擊股市】台灣電子股5/17潰不成軍　IC設計每股獲利王: 聯發科逆勢上揚

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）受到國內疫情嚴峻衝擊，電子權值股今天(5/17) 開盤紛紛倒地，不過聯發科逆勢翻紅，千金股早盤有7檔漲跌互見，富邦媒一度攻上漲停1180元。

台灣本土疫情嚴峻，14日新增29例COVID-19病例、15日新增180例、16日新增206例，屢創單日最高紀錄，是防疫一年多來最嚴重情況。

受疫情衝擊，今天早盤重挫564點，最低為15262 點，電子權值股紛紛不支倒地，鴻海早盤一度失守百元大關，早盤來到100.5元，下跌3.83%，市值蒸發新台幣554億元；日月光投控也一度失守百元大關後反彈，來到101元，跌幅3.81%。

不過聯發科逆勢翻紅，早盤最高906元，漲幅1.22%。最後以914元作收, 漲幅2.12%。

千金股也無法倖免，早盤千金股只剩7檔。大立光最低來到2710元，下跌4.9%，之後跌幅收斂來到2815元，跌1.23%；矽力-KY最低2600元，下跌3.7% ，之後反彈至2675元，小跌0.93%；信驊今日則反彈力守平盤1910元；譜瑞-KY來到1290元，小跌0.39%；旭隼來到1070元，下跌2.73%；亞德客-KY失守千元大關來到997元，小跌0.3%。

盤中逆勢上揚的還有祥碩，最高來到1180元，上漲4.5%；富邦媒也一度攻上漲停1180元。

中央社報導, 本土法人指出，就台股漲跌輪動架構來說，先下跌的電子股可望因最早下跌、股價跌幅較多、融資大減，率先止跌反彈。

IC設計廠第1季財報近日陸續出爐，每股獲利排名出現不小變化，聯發科每股純益新台幣16.21元，一舉躍居每股獲利王，比去年度排名攀升6名。

受惠遠距教學與在家上班帶動的筆記型電腦及網通需求持續強勁，5G智慧手機大量出貨，加上晶片漲價效益發酵，IC設計廠第1季營運普遍有淡季不淡表現，有多家廠商獲利甚至改寫歷史新高紀錄。

以下就是IC設計每股獲利前五名:

No.1--聯發科在5G智慧手機市占率提升下，第1季營收與獲利同創歷史新高，季營收達1080.33億元，稅後淨利257.77億元，每股純益16.21元，一舉登上每股獲利王寶座。

No.2--高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY第1季營收與獲利雖未能創下歷史新高，並拱手讓出每股獲利王寶座，不過，在高速產品出貨暢旺下，每股純益仍達13.13元水準，居第2位，僅次於聯發科。

No.3--電源管理晶片廠矽力-KY在消費類與工業類產品出貨暢旺帶動下，每股純益達10.69元，創歷年同期新高，居第3位，排名攀升1名。

No.4--高速傳輸介面晶片廠祥碩因原物料漲價成本增加影響，本業獲利滑落，在業外收益挹注下，每股純益維持10.35元水準，只是排名自去年度的第2位，落居第4位。

No.5--面板驅動IC廠聯詠在系統單晶片與驅動IC銷售同步成長，加上產品漲價效益，第1季營收與獲利同創歷史新高，季營收263.66億元，稅後淨利58.75億元，每股純益9.66元，排名則自第8位，躍升至第5位。