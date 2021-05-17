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台灣國家兩廳院不敵疫情全面閉館採遠距上班　退款捐節目主辦方助一臂之力

國家兩廳院自即日起至6月8日全面閉館，所有節目暫停辦理，員工採遠距分流上班，觀眾退票可直接將款項捐給原主辦單位。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/17 18:16
國家兩廳院全面閉館(圖/維基百科)

國家兩廳院全面閉館(圖/維基百科)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)國家兩廳院自即日起至6月8日全面閉館，所有節目暫停辦理，員工採遠距分流上班，觀眾退票可直接將款項捐給原主辦單位。

台灣疫情急速升溫，由兩廳院主辦及外租節目共取消44檔、延期23檔；兩廳院營運的售票系統「OPENTIX兩廳院文化生活」5月11日至6月8日代售節目累計取消209檔，延期59檔。

因應疫情變化，國家兩廳院至6月8日全面閉館，所有節目演出、推廣活動、導覽、現場票務服務皆暫停辦理，兩廳院表演藝術圖書館、餐廳與商店暫停對外營業，「OPENTIX兩廳院文化生活」及停車場正常營運。

兩廳院表示，場館內部辦公與技術人員持續啟動遠距、分流工作，有風險接觸史、需照護因停課之學童以及居住萬華、板橋、蘆洲的同仁5月28日前居家辦公。閉館及遠距離辦公期間，場館維持行政正常運作。

目前，「OPENTIX兩廳院文化生活」臺北、臺中、高雄售票服務處，因應場館閉館暫停服務，其中OPENTIX臺北及臺中售票服務處現場購票、取票及退票服務暫停至6/8，6/9開放；OPENTIX高雄售票服務處暫停至5/28，5/31開放，請觀眾多加留意。目前購買的節目取消、延期公告退票截止日為5月15日至6月10日間，退票日期將滾動式調整。

為提供藝術家及團隊實質支持，OPENTIX開啟「雨天，我們撐傘—攜手支持團隊捐贈方案」，即日起至6月15日，凡節目因疫情取消者，接受OPENTIX代售票券節目之主辦單位委託，提供觀眾將退款轉捐予原節目主辦單位，而信用卡購票觀眾，仍會維持全額退刷至原信用卡，可依公告頁面提供之資訊，或至各主辦單位官方頁面另行捐款支持。適用對象為委託OPENTIX售票節目之主辦單位，不限個人、團體或機關。

截至目前共有10檔節目，包括《昭君．丹青怨》、《暴風雨》、《十三聲》等，委託接受觀眾「現金」票款退款轉捐團隊，觀眾票券現金退款捐贈申請截至5月16日共計60張；另包括當代傳奇劇場、雲門舞集、翃舞製作、擊樂文教、飛影舞集、夾腳拖劇團等團隊也提供匯款帳戶資訊，供信用卡購票及所有有意願捐款支持的觀眾參考。
國家兩廳院
疫情
閉館

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更新時間 : 2021-05-17 18:28 GMT+08:00

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