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北台灣馬偕醫院：具萬華、和平醫院、板橋等風險區活動史居民　改戶外門診

馬偕醫院5/17公告，自主健康管理或具相關風險區域活動史，如萬華、和平醫院、板橋等，若有就醫需求，請直接至戶外門診就醫；另發燒者請至急診戶外發燒篩檢站，緊急醫療請至急診就醫。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/17 18:02
圖/馬偕醫院官方臉書 (檔案照片)

圖/馬偕醫院官方臉書 (檔案照片)

北台灣馬偕醫院：具萬華、和平醫院、板橋等風險區活動史居民　改戶外門診北台灣馬偕醫院：具萬華、和平醫院、板橋等風險區活動史居民　改戶外門診

已上圖片截取自馬偕醫院官網

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）雙北疫情升溫，馬偕醫院公告，自主健康管理或居住萬華、板橋等風險區域的病患，今天(5/17) 起至台北與淡水院區就醫，將改至戶外門診評估；若非急迫醫療需求，則不會安排入院。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情升溫，台北市萬華、新北市板橋等地區確診數增加快速。

馬偕醫院今天公告，自主健康管理或具相關風險區域活動史，如萬華、和平醫院、板橋等，若有就醫需求，請直接至戶外門診就醫；另發燒者請至急診戶外發燒篩檢站，緊急醫療請至急診就醫。

除此之外, 馬偕醫院官網17日也公告了其他相關措施, 包括:

自2021年5月18日起預約慢箋領藥請至戶外領藥窗口取藥

5/18(二)起取消已預約「公費」及「自費」COVID-19疫苗注射The scheduled general and self-paid AZ vaccines are canceled from May 18th onwards

因應防疫升級，5/18(週二)起暫停夜間門診

馬偕醫院公關接受媒體聯合電話訪問表示，為增加安全機制與管控，過去曾在馬偕醫院就醫，填寫基本資料居住於萬華與板橋等風險區者，在入院刷健保卡時會跳出提醒，醫護人員會建議至戶外門診就醫。

中央社引述院方表示，在戶外門診會評估患者是否具有急迫就醫需求，若屬非必要性，就不會安排入院；反之，經評估認為需要救治，仍會安排入院治療。馬偕醫院也公告，除特殊情況外，全院禁止探病。

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