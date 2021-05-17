臺灣證交所：上市公司基本面表現優異 資本市場交易秩序良好

證交所表示，台股指數今日雖因確診人數持續增加而下跌，跌幅為2.99%，但仍提醒投資人股票投資應注意上市公司的基本面，而今年上市公司的表現可說十分優異，截至110年5月17日中午12時，全體上市公司已有909家(占上市公司家數96%)完成申報110年第1季財務報告，經統計已申報之上市公司110年第1季營收達7兆8,116億元，較去年同期增加1兆6,649億元，增幅為27.09%；110年第1季稅前淨利為8,829億元，較去年同期增加5,521億元，成長達166.91%。其中，稅前淨利呈現成長的公司家數計有728家，成長比例超過20%者計有659家、成長比例介於10~20%者計有34家，單季每股盈餘5元以上者計有30家，而單季每股盈餘介於2~5元者則計有100家，顯示上市公司營運仍維持去(109)年優異表現。

證交所指出上市公司的基本面也吸到外資投資人逢低進場，截至17日下午3時(尚未含鉅額交易)，外資買超金額達334億元，顯示外資也認同台股的基本面，也期盼投資人能理性評估相關股票的風險與投資價值。再者雖然台股市場經歷上週及今日的下跌，但整體市場的信用交易擔保維持率仍屬合理水準，在市場違約方面，雖然金額略有增加，但並未發生重大違約情事，整體市場交易秩序良好穩定，希望投資人能理性評估上述資訊，對今年台灣整體經濟及上市公司表現保持信心，一同克服這次疫情所帶來的挑戰。