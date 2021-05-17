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防疫優先 新北公共化幼兒園招生延至6/15-19辦理 改全面線上報到

By 台灣英文新聞
2021/05/17 17:23
照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供

因應本市疫情提升至第三級警戒，110學年度公立及非營利幼兒園原訂於5月18日至5月22日辦理登記報名作業，延後於6月15日至19日辦理，並統一於19日下午3時抽籤，教育局將視疫情滾動式調整報名方式，並隨時公佈訊息於新北市幼兒教育資源網(https://kidedu.ntpc.edu.tw)，亦請民眾多加利用網路報名，維護自身健康安全。

因應國內疫情嚴峻，考量防疫優先，110學年度公立及非營利幼兒園登記入園期程延後至6月15日上午9時至19日12時辦理網路報名，本階段缺額情形將於網路報名時同步公告；部分資格需現場查驗證明文件者，請於6月19日上午8時至12時至幼兒園現場報名，每名幼兒登記以一名家長代表為原則，採「一進一出」方式管制人數總量及動線，並落實實聯制、全程配戴口罩、量測體溫、消毒等防疫措施，本階段統一於19日下午3時抽籤，家長可至各校網站上觀看抽籤錄影或至「新北市公立及非營利幼兒園招生E23網站」(https://kid123.ntpc.edu.tw)查詢抽籤結果，正取生改採全面線上報到並應於6月21日下午4時前完成，並自6月22日上午8時起開放家長可至各園現場登記備取，每位幼生不限登記1園

教育局提醒，因應中央流行疫情指揮中心最新訊息，將視疫情滾動式調整報名方式及期程，並隨時公佈最新訊息於新北市幼兒教育資源網，亦請民眾多加利用網路報名，維護自身健康安全，並遵守相關防疫措施。

更新時間 : 2021-05-17 18:27 GMT+08:00

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