Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

侯友宜：防疫優先務實照顧 新北市高中職以下學校5月18日起停課不停學

By 台灣英文新聞
2021/05/17 17:21
照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供

因應COVID-19（新冠肺炎）疫情升級3級，為維護學生健康及安全，新北市防疫超前部署，侯友宜市長今(17)日宣布新北巿自5月18日至28日止，全巿公私立高中職、國中小、幼兒園實施「停課不停學」，學生在家防疫不到校，亦無須辦理請假手續。為了打破群聚，經雙北教育局長共同會商，全市補習班及課後照顧中心自5月18日至28日同步配合停課。

在停課不停學的前提下，新北巿於親師生平台建置「停課不停學」專區，包含各式線上教學工具的懶人包、教學影片及書商線上資源等，讓老師可運用免費視訊工具進行線上教學，並以Google Classroom及親師生平台資源，搭配新北市學習地圖客製學習包，設計不同型態的線上教學模式。

教育局針對疫情授權各校課程、教學、補課與評量方式以彈性多元的方式處理採取彈性線上教學，包括遠距教學、線上自主學習、紙本自主學習、教育局YouTube頻道及第四台公益頻道等5種授課方式；如學生家中無相關設備，由學校或教育局提供平板、筆電及行動網卡借用服務。秉持學習不中斷的理念，學校可彈性運用多元方式進行學習課程，其時數得折抵實體補課時數，平時與定期評量成績則以多元評量形式或補考從寬認定。補習班及課照中心業者可改線上學習方式調整課程，或依退費標準予以退費。

　　教育局長張明文指出新北市以「防疫優先、務實照顧」原則，停課期間學校仍要關注全校師生的身體狀況，並力求全面性關照孩子照顧需求。國小、幼兒園家長因故無法在家照顧，公私立國小、幼兒園仍提供學生到校接受基本照顧。補習班及課照中心因為屬於室內密閉，且普遍有跨校、跨區的學生聚集，經評估風險，則要求一律配合停課。

　　另外，高中職(含)以下學校如因疫情停課，勞工家長有12歲以下兒童或國高中以下身心障礙子女需照顧者，可請「防疫照顧假」，雇主都應予准假，至於工資部分，未強制雇主給薪，可由勞資雙方協商。疫情當前，希望企業多多採用居家辦公，在勞工請假上多一些彈性，也降低企業內部染疫風險。

在弱勢學生部分，停課期間早午餐補助仍繼續維持，倘學生由於家庭因素在停課期間仍需到校，教育局已協調中央餐廚業者比照平日方式提供營養午餐。新北市幸福保衛站亦提供 18 歲以下孩童遇急難狀況，可至四大超商免費領取餐點以因應緊急情況。

　　新北市再次呼籲若有發燒、呼吸道、不明腹瀉或嗅味覺異常等症狀的教職員工生，請儘速就醫，落實生病不到校，停課對市民朋友造成的生活影響很大，但唯有守住疫情擴散，才能讓大家的生活早日恢復正常，防疫期間感謝大家共體時艱。

更新時間 : 2021-05-17 18:27 GMT+08:00

最受歡迎

最新【台灣部分地區三級警戒！】台北市、新北市5/15至5/28升至第三級 陳時中: 單日本土新增180例
最新【台灣部分地區三級警戒！】台北市、新北市5/15至5/28升至第三級 陳時中: 單日本土新增180例
待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
【最新】桃園、新竹、宜蘭、台東、花蓮等縣市跟進「準三級防疫」
【最新】桃園、新竹、宜蘭、台東、花蓮等縣市跟進「準三級防疫」
最新【台北市快篩Q＆A】台灣5/15本土個案180•北市正式啟動「第三階段防疫」 加強免費快篩•柯文哲呼籲: 沒事別出門且避免外食
最新【台北市快篩Q＆A】台灣5/15本土個案180•北市正式啟動「第三階段防疫」 加強免費快篩•柯文哲呼籲: 沒事別出門且避免外食
【疫情延燒到高雄】台灣5/14本土增29例 7例感染源不明 16例與萬華「阿公店」有關
【疫情延燒到高雄】台灣5/14本土增29例 7例感染源不明 16例與萬華「阿公店」有關
【懶人包】PTT之父杜奕瑾來解答！「台灣社交距離APP」隱私問題、使用守則一次看懂
【懶人包】PTT之父杜奕瑾來解答！「台灣社交距離APP」隱私問題、使用守則一次看懂
超夯！「台灣社交距離APP」超過80萬人安裝　指揮中心推出抽獎活動最高五千元
超夯！「台灣社交距離APP」超過80萬人安裝　指揮中心推出抽獎活動最高五千元
台灣新冠疫情升級 高雄宣布進入「準三級警戒」
台灣新冠疫情升級 高雄宣布進入「準三級警戒」
【最新】台灣新冠疫情快訊／雙北升三級警戒 娛樂場所宗教活動全面暫停
【最新】台灣新冠疫情快訊／雙北升三級警戒 娛樂場所宗教活動全面暫停