侯友宜：防疫優先務實照顧 新北市高中職以下學校5月18日起停課不停學

因應COVID-19（新冠肺炎）疫情升級3級， 為維護學生健康及安全，新北市防疫超前部署，侯友宜市長今( 17)日宣布新北巿自5月18日至28日止，全巿公私立高中職、 國中小、幼兒園實施「停課不停學」，學生在家防疫不到校， 亦無須辦理請假手續。為了打破群聚，經雙北教育局長共同會商， 全市補習班及課後照顧中心自5月18日至28日同步配合停課。

在停課不停學的前提下，新北巿於親師生平台建置「 停課不停學」專區，包含各式線上教學工具的懶人包、 教學影片及書商線上資源等，讓老師可運用免費視訊工具進行線上教 學，並以Google Classroom及親師生平台資源， 搭配新北市學習地圖客製學習包，設計不同型態的線上教學模式。

教育局針對疫情授權各校課程、教學、 補課與評量方式以彈性多元的方式處理採取彈性線上教學，包括遠距 教學、線上自主學習、紙本自主學習、教育局YouTube頻道及 第四台公益頻道等5種授課方式；如學生家中無相關設備， 由學校或教育局提供平板、筆電及行動網卡借用服務。 秉持學習不中斷的理念，學校可彈性運用多元方式進行學習課程， 其時數得折抵實體補課時數， 平時與定期評量成績則以多元評量形式或補考從寬認定。補習班及課 照中心業者可改線上學習方式調整課程，或依退費標準予以退費。

教育局長張明文指出新北市以「防疫優先、務實照顧」原則， 停課期間學校仍要關注全校師生的身體狀況，並力求全面性關照孩子 照顧需求。國小、幼兒園家長因故無法在家照顧，公私立國小、幼兒 園仍提供學生到校接受基本照顧。補習班及課照中心因為屬於室內密 閉，且普遍有跨校、跨區的學生聚集，經評估風險，則要求一律配合 停課。

另外，高中職(含)以下學校如因疫情停課，勞工家長有12歲以下 兒童或國高中以下身心障礙子女需照顧者，可請「防疫照顧假」， 雇主都應予准假，至於工資部分，未強制雇主給薪， 可由勞資雙方協商。疫情當前，希望企業多多採用居家辦公， 在勞工請假上多一些彈性，也降低企業內部染疫風險。

在弱勢學生部分，停課期間早午餐補助仍繼續維持，倘學生由於家庭 因素在停課期間仍需到校， 教育局已協調中央餐廚業者比照平日方式提供營養午餐。 新北市幸福保衛站亦提供 18 歲以下孩童遇急難狀況， 可至四大超商免費領取餐點以因應緊急情況。

新北市再次呼籲若有發燒、呼吸道、 不明腹瀉或嗅味覺異常等症狀的教職員工生，請儘速就醫， 落實生病不到校，停課對市民朋友造成的生活影響很大， 但唯有守住疫情擴散，才能讓大家的生活早日恢復正常， 防疫期間感謝大家共體時艱。