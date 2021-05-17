侯友宜：防疫優先務實照顧 新北市高中職以下學校5月18日起停課不停學

照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供
因應COVID-19（新冠肺炎）疫情升級3級，為維護學生健康及安全，新北市防疫超前部署，侯友宜市長今(17)日宣布新北巿自5月18日至28日止，全巿公私立高中職、國中小、幼兒園實施「停課不停學」，學生在家防疫不到校，亦無須辦理請假手續。為了打破群聚，經雙北教育局長共同會商，全市補習班及課後照顧中心自5月18日至28日同步配合停課。
在停課不停學的前提下，新北巿於親師生平台建置「停課不停學」專區，包含各式線上教學工具的懶人包、教學影片及書商線上資源等，讓老師可運用免費視訊工具進行線上教學，並以Google Classroom及親師生平台資源，搭配新北市學習地圖客製學習包，設計不同型態的線上教學模式。
教育局針對疫情授權各校課程、教學、補課與評量方式以彈性多元的方式處理採取彈性線上教學，包括遠距教學、線上自主學習、紙本自主學習、教育局YouTube頻道及第四台公益頻道等5種授課方式；如學生家中無相關設備，由學校或教育局提供平板、筆電及行動網卡借用服務。秉持學習不中斷的理念，學校可彈性運用多元方式進行學習課程，其時數得折抵實體補課時數，平時與定期評量成績則以多元評量形式或補考從寬認定。補習班及課照中心業者可改線上學習方式調整課程，或依退費標準予以退費。
教育局長張明文指出新北市以「防疫優先、務實照顧」原則，停課期間學校仍要關注全校師生的身體狀況，並力求全面性關照孩子照顧需求。國小、幼兒園家長因故無法在家照顧，公私立國小、幼兒園仍提供學生到校接受基本照顧。補習班及課照中心因為屬於室內密閉，且普遍有跨校、跨區的學生聚集，經評估風險，則要求一律配合停課。
另外，高中職(含)以下學校如因疫情停課，勞工家長有12歲以下兒童或國高中以下身心障礙子女需照顧者，可請「防疫照顧假」，雇主都應予准假，至於工資部分，未強制雇主給薪，可由勞資雙方協商。疫情當前，希望企業多多採用居家辦公，在勞工請假上多一些彈性，也降低企業內部染疫風險。
在弱勢學生部分，停課期間早午餐補助仍繼續維持，倘學生由於家庭因素在停課期間仍需到校，教育局已協調中央餐廚業者比照平日方式提供營養午餐。新北市幸福保衛站亦提供 18 歲以下孩童遇急難狀況，可至四大超商免費領取餐點以因應緊急情況。
新北市再次呼籲若有發燒、呼吸道、不明腹瀉或嗅味覺異常等症狀的教職員工生，請儘速就醫，落實生病不到校，停課對市民朋友造成的生活影響很大，但唯有守住疫情擴散，才能讓大家的生活早日恢復正常，防疫期間感謝大家共體時艱。