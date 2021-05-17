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臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超934.74億元

賣超群創20.32萬張最多，另買超中信金5.05萬張最多

By 台灣英文新聞
2021/05/17 17:18
臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超934.74億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/5/10~2021/5/14）外資在集中市場總買進金額為7,388.01億元，總賣出金額為8,322.75億元，賣超為934.74億元，另統計自2021年年初至5月14日止，外資總買進金額為8兆826.77億元，總賣出金額為8兆4,750.82億元，累計賣超為3,924.05億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為21兆3,565.60億元新台幣，占全體上市股票市值的44.14%，較5月7日的23兆3,326.59億元新台幣，減少19,760.99億元。

就個股比較部分：　

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：中信金：買進229,813千股，賣出179,353千股，買超50,460千股。

第二名：華航：買進328,093千股，賣出302,409千股，買超25,684千股。

第三名：台玻：買進143,454千股，賣出119,278千股，買超24,176千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進563,356千股，賣出766,579千股，賣超203,223千股。

第二名：聯電：買進305,725千股，賣出457,802千股，賣超152,077千股。

第三名：友達：買進486,548千股，賣出622,900千股，賣超136,352千股。

更新時間 : 2021-05-17 18:27 GMT+08:00

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