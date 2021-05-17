【台灣警界首例】新北蘆洲1員警染疫 派出所員警全數隔離採檢 匡列接觸者中

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，新北市警局今（17）日證實，蘆洲分局某派出所男性員警經採檢確診，派出所已封閉進行清消，所內員警全部採檢並進行自主隔離，並陸續調查曾經接觸的民眾。

新北市政府今傳出有府外單位的市府員工確診，侯友宜證實此事，但強調該員工非市府大樓員工，是府外單位。

據了解，這位警界首例確診者為蘆洲警分局成州派出所的男性員警，負責轄區與日前染疫的五股里長同一區，工作上有巡邏等外勤業務需求。疫情指揮中心副指揮官陳宗彥下午說明，該員警跟地方人士接觸確診，而地方人士又跟獅子會有互動。

蘆洲分局指出，該位員警於14日晚間發現有輕微症狀，即前往醫院採檢並進行自主健康管理，分局於16日晚間9時接獲新北市衛生局通報，採驗結果為陽性，目前正在隔離治療。

分局表示，第一時間派出所全體同仁已立即自主隔離，避免接觸其他人員，並於今天全部緊急採檢完成，目前疫調人員已盡可能匡列男員警過往所接觸的民眾。

分局指出，已封閉派出所廳舍，連續實施3次全棟大清消，確保辦公場所安全，調派足夠警力進駐，以維護轄區治安，安排全部員警進行疫苗注射。

分局強調，已進行確診同仁的疫調，全力配合中央流行疫情指揮中心做相關處置；啟動應變機制，立即調度各單位警力支援進駐派出所，擔服轄區內相關勤務，絕不讓治安出現空窗期。