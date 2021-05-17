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健保卡註記增列2類人 插卡提示14天自主健康管理者

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/17 15:40
指揮中心17日表示，即起健保卡註記增列「通報個案經檢驗陰性」及「經疫調列為自主健康管理者」14天自主健康管理提示，供醫師辨識。（指揮中心提...

指揮中心17日表示，即起健保卡註記增列「通報個案經檢驗陰性」及「經疫調列為自主健康管理者」14天自主健康管理提示，供醫師辨識。（指揮中心提...

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）國內本土疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今(17)日表示，中央健康保險署自即日起，陸續將通報個案經檢驗陰性者及經疫調列為自主健康管理者，分別於健保醫療資訊雲端查詢系統註記為「通報個案經檢驗陰性—自主健康管理個案(14天内)」、「經疫調列為自主健康管理個案(14天内)」，供醫師辨識。

指揮中心指出，為協助醫師快速辨識，14天自主健康管理提示，以明亮的淺黃為底色，除加大提示文字外，並於左上角標示接觸日期，以便閱覽及區辨。

14天自主健康管理期滿後，自第15天起至第30天止，則以淺綠底色提示畫面顯示「曾為自主健康管理個案，但已期滿(延長提示第15至第30天)」。

此次首批匯入系統註記的資料筆數分別為：通報個案經檢驗為陰性需自主健康管理14天者142筆、自主健康管理期滿延長提示第15至第30天者161筆；經疫調列入自主健康管理14天者178筆、延長提示第15至第30天者183筆。

指揮中心表示，期望透過TOCC提示，能協助醫師快速辨識就診病患是否可能有感染風險，並提供合適的診斷或進行COVID-19檢測，以照護病患並守住醫療防線。

另外也提醒可能具有感染風險並列入TOCC提示的民眾，應配合防疫措施，身體若有不適，請聯絡當地衛生機關或撥打1922協助相關就醫事項。

指揮中心進一步指出，該系統除了將上述對象列入自主健康管理14天外，目前尚有「臺帛旅遊泡泡專案返台者」亦為自主健康管理14天，另外「居家檢疫期滿」及「居家隔離期滿」者，則列入自主健康管理7天的提示範圍。

指揮中心表示，該系統目前已同時納入疾病管制署5月14日更新之具感染風險民眾追蹤管理機制資訊，另TOCC提示畫面亦設有「具感染風險民眾追蹤管理機制」按鈕(以紅色呈現)，點選按鈕後，可閱覽疾管署提供之防疫資料。
武漢肺炎
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健保卡
14天自主健康管理

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