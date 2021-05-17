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暴增！台灣5/17本土增333例 含台北茶藝館+萬華活動史相關共241例

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/17 14:16
台灣5/17新增333例本土武漢肺炎（COVID-19）確定病例(案1684至案2016)。(取自指揮中心記者會)

台灣5/17新增333例本土武漢肺炎（COVID-19）確定病例(案1684至案2016)。(取自指揮中心記者會)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增335例武漢肺炎（COVID-19）確定病例，分別為333例本土(案1684至案2016)及2例(案2017、案2018)境外移入。

指揮中心表示，今日新增之333例本土個案為189例女性、144例男性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於5月5日至5月16日，居住縣市分別為台北市158例(萬華區89例最多)、新北市148例(板橋區41例最多)、桃園市10例，基隆市6例、彰化縣5例、台中市及宜蘭縣各2例、新竹縣及苗栗縣各1例。

其中台北茶藝館155例、萬華活動史相關86例、南部進香團6例、五股獅子會群聚相關5例、宜蘭遊藝場群聚相關3例，疫調中有38例、群聚關聯不明者40例，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增之2例境外移入個案為菲律賓籍30多歲男性、本國籍20多歲女性，分別自菲律賓、海地入境，入境日為4月30日與5月16日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,017例確診，分別為1,081例境外移入，883例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中。確診個案中12人死亡、1,123例解除隔離、882人住院隔離中。

指揮中心籲請民眾落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
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台北萬華
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