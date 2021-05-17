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台灣雙北第三級首上班日「實名制」搭乘大眾運輸　蔡總統：電子票券趕快記名接及時通知！

你的電子票證記名了嗎？文內有網址傳送門快去登記吧！

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/17 14:14
台灣雙北進入第三級警戒，今(17)日更是戒備後首個上班日全民緊繃，總統蔡英文呼籲民眾使用記名電子票券搭成大眾運輸工具。(圖/蔡英文臉書)

台灣雙北進入第三級警戒，今(17)日更是戒備後首個上班日全民緊繃，總統蔡英文呼籲民眾使用記名電子票券搭成大眾運輸工具。(圖/蔡英文臉書)

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）台灣雙北進入第三級警戒，今(17)日更是戒備後首個上班日全民緊繃，總統蔡英文呼籲民眾使用記名電子票券搭成大眾運輸工具。

台灣疫情升溫，雙北進入第三級警戒，今日適逢首上班日，雖然公家機關及許多公司行號已啟動分流彈性上班機制，但對於要搭乘捷運及其他大眾運輸工具的上班族，仍然是一大考驗，總統蔡英文昨(16)日晚間在臉書上呼籲，搭乘大眾運輸，請使用已記名的電子票證！

蔡總統表示，明天是星期一，我要再多拜託大家留意一件事：如果你因為上班、上學，必須搭乘公車、捷運、台鐵區間車等大眾運輸，請記得使用已記名的電子票證！　　

貼文指出，主要的電子票證包括 悠遊卡 EasyCard、IPass一卡通、icash，都能夠記名，請大家趕緊登記。這樣就能達到「實名制」搭乘大眾運輸的效果，若是搭乘時接觸到確診者，也才能即時接到通知。

電子票券記名傳送門

悠遊卡：https://ezweb.easycard.com.tw/eccl2/apply.action

一卡通：https://www.i-pass.com.tw/miss

iCash：https://www.icash.com.tw/Register/RegisterIndex?AspxAutoDetectCookieSupport=1&fbclid=IwAR2eKZ3nTwMoR0-GgQDwPLFIv39NRUPexpxJonYFsKYu93CIxcRafr-5Gx8
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更新時間 : 2021-05-17 18:26 GMT+08:00

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