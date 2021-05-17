【台灣新冠疫情升高】假消息紛出籠大媒也中鏢　轉發訊息前先在這些平台查證....

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）台灣本土疫情自5月11日起大爆發，宜蘭遊藝場、五股獅子會和台北萬華茶藝館群聚令本土疫確診連兩日新增破百例，民眾也紛轉傳多項防疫訊息給親友同事，不過15日竟有數個主流媒體也「中鏢」引用假消息做報導，更有網紅稱已「封城」引來民眾撻伐。

5月15日包括經濟日報、蘋果日報在內報導「台北市場僅開放這39處市場並啟動實名制防疫」的新聞，市場處向自由時報回應，公有零售市場目前皆正常營業全面強制戴口罩，各場域提高環境消毒頻率，公有零售市場加強宣導保持社交距離，並啟動人流管制及量測體溫。自由報導，「停止開放市場」是去年北市府內部的兵推資料，只會等到疫情升級到一定嚴峻程度才會施行，但媒體寫時並未查證，讓市府相當頭痛。

刊出相關錯誤消息的媒體，均在同日已將該報導下架。

除了錯誤的市場封閉消息，另一則許多民眾上周收到親友分享的LINE訊息是「化學兵群消毒藥劑非常毒」。國防部除第一時間澄清是1：50稀釋漂白水，對人體無直接傷害；總統蔡英文14日也透過臉書強調，疫情當前，收到有疑慮的訊息時，不可轉傳，務必第一時間查證。

其它外縣市部份，還有嘉義民眾謠傳疫情訊息，市府衛生局提醒，目前有發現網路傳出不實訊息，並於社群、LINE傳播，造成恐慌，若傳播疫情謠言或不實訊息，最高可處300萬元罰金、3年有期徒刑。

16日，IG追縱數近40萬的網紅「反骨男孩」成員孫生在限時動態貼出雙北5/15-5/28進入第3級防疫警戒的公告，卻在新聞下方寫「真的封城了」，散播不實謠言，造成社會恐慌，眾多網友紛紛撻伐他的行為。

警方提醒民眾切勿轉發未經證實的訊息，請依照中央流行疫情指揮中心公告的消息為依據。若有「散播疫情謠言或不實訊息」者，得處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。

民眾在轉發疫情訊息前，可在以下幾個入口先做查核，避免觸法或避免傳播訊息致親友蒙受更大染疫風險

LINE訊息查證 fact-checker.line.me

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