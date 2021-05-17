Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

【更新】北台灣板橋亞東醫院爆院內感染9確診　指揮中心證實:雙北6醫院出現陽性患者•某區立醫院4護理師染疫

亞東醫院表示，所有醫護同仁初步篩檢皆為陰性，將於今天進行第二次PCR。環境採檢50件皆為陰性。

  215
By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/17 17:22
新北市板橋區亞東醫院爆發院內傳染案件，院方17日表 示，急診病患住院前均需進行PCR篩檢及擴大急診戶外 工作區與PCR篩檢服務，室內進行...

新北市板橋區亞東醫院爆發院內傳染案件，院方17日表 示，急診病患住院前均需進行PCR篩檢及擴大急診戶外 工作區與PCR篩檢服務，室內進行...

更新時間: 2021-05-17 17:53

首次發稿: 2021-05-17 12:01

延伸閱讀: 【保持冷靜】台灣COVID19確診者、接觸者　防疫注意事項一次看

【快訊】台灣雙北地區家長注意！高中以下各級學校 5/18~5/28 全面停課

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣中央流行疫情指揮中心羅一鈞副組長, 5/17下午在記者會上回答媒體提問時表示, 醫護人員目前感染情況包括兩處, 一個是北部某區立醫院仍在調查中的 4位護理師, 由於ct值均在34以上, 仍須檢查抗體, 確認是否偽屬於陽性或者是很早之前的感染; 另外就是先前三總松山分院一位曾參加過進香團的護理師

至於亞東醫院的院內感染, 確診者9人包括8名病患與一位看護, 並沒有醫護人員確診

另外雙北也有幾家醫院, 收治了來自社區的患者, 基本上都跟萬華的活動史有關。匡列的醫護人員中尚未發現陽性者。

羅一鈞表示, 目前台北市快篩2274位有萬華區活動史的民眾, 結果有245人陽性, 陽性率 10.8%。

首次發稿: 2021-05-17 12:01

北台灣板橋亞東醫院爆院內傳染7人確診 院方：住院病人擴大篩檢

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）新北市板橋區亞東醫院爆發院內傳染案件，亞東醫院表示，共有7人確診，所有醫護採檢皆為陰性，目前門診降載且住院病人只出不進，並對住院病人擴大篩檢。

新北市衛生局說，對於亞東醫院爆院內傳染已全盤掌握狀況，有接觸醫護人員的確診者已全數匡列採檢。

亞東醫院表示，5月10日由急診收治病患住院後於12日開始發燒，13日詢問家屬得知病人曾出入萬華茶藝館，立即進行PCR篩檢，14日確診為陽性個案，立即將個案轉入負壓隔離病房，擴大採檢同病房病患與接觸照顧者。目前累積已有7名陽性個案。

院方表示，所有醫護同仁初步篩檢皆為陰性，將於今天進行第二次PCR。環境採檢50件皆為陰性。

中央社引述院方表示，因應病患院內傳染與外界疫情嚴峻情勢，已採門診降載，非緊急需要延後看診與檢查；住院病人只出不進，僅收治由急診進入的急重症病患；急診病患住院前均需進行PCR篩檢及擴大急診戶外工作區與PCR篩檢服務，室內進行全面清消與環境採檢。

院方強調，對住院病人擴大篩檢及環境清消，派遣另一組醫護人員進駐，全院醫護防護升級，注射疫苗，院內醫護尤其是高風險區域5-7天定期採檢，因應不斷送入的病患，重新盤點全院醫護人力與鋪排，緊急採購PCR機台，將採檢量能提升一倍。

【最新】北台灣板橋亞東醫院爆院內傳染7人確診　院方：住院病人擴大篩檢

延伸閱讀: 【保持冷靜】台灣COVID19確診者、接觸者　防疫注意事項一次看

【快訊】台灣雙北地區家長注意！高中以下各級學校 5/18~5/28 全面停課
亞東醫院
院內感染
醫護確診
新北市
門診降載

相關新聞

三級警戒 台北、新北高三、國三生17日起停課 改遠端學習
三級警戒 台北、新北高三、國三生17日起停課 改遠端學習
2021/05/16 15:52
【台灣雙北5/15-5/28三級警戒】行政院: 仍可上學上班　陳時中: 遵守九大防疫指引
【台灣雙北5/15-5/28三級警戒】行政院: 仍可上學上班　陳時中: 遵守九大防疫指引
2021/05/15 14:09
台灣新冠疫情快訊／侯友宜：桃園、基隆應連同列三級警戒
台灣新冠疫情快訊／侯友宜：桃園、基隆應連同列三級警戒
2021/05/15 13:53
【疫情警戒第二級】侯友宜：新北市KTV等八大行業、圖書館及運動中心即日起關閉
【疫情警戒第二級】侯友宜：新北市KTV等八大行業、圖書館及運動中心即日起關閉
2021/05/12 17:02
【最新】北台灣大安義警大隊餐會•2黑衣人丟上千隻蟑螂鬧事　涉案4男1女全被逮•宣稱受委託教訓店家
【最新】北台灣大安義警大隊餐會•2黑衣人丟上千隻蟑螂鬧事　涉案4男1女全被逮•宣稱受委託教訓店家
2021/05/04 17:12

更新時間 : 2021-05-17 18:26 GMT+08:00

最受歡迎

最新【台灣部分地區三級警戒！】台北市、新北市5/15至5/28升至第三級 陳時中: 單日本土新增180例
最新【台灣部分地區三級警戒！】台北市、新北市5/15至5/28升至第三級 陳時中: 單日本土新增180例
待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
雙北三級警戒 不戴口罩最高罰1萬5千元 違規罰則一覽
【最新】桃園、新竹、宜蘭、台東、花蓮等縣市跟進「準三級防疫」
【最新】桃園、新竹、宜蘭、台東、花蓮等縣市跟進「準三級防疫」
最新【台北市快篩Q＆A】台灣5/15本土個案180•北市正式啟動「第三階段防疫」 加強免費快篩•柯文哲呼籲: 沒事別出門且避免外食
最新【台北市快篩Q＆A】台灣5/15本土個案180•北市正式啟動「第三階段防疫」 加強免費快篩•柯文哲呼籲: 沒事別出門且避免外食
【疫情延燒到高雄】台灣5/14本土增29例 7例感染源不明 16例與萬華「阿公店」有關
【疫情延燒到高雄】台灣5/14本土增29例 7例感染源不明 16例與萬華「阿公店」有關
【懶人包】PTT之父杜奕瑾來解答！「台灣社交距離APP」隱私問題、使用守則一次看懂
【懶人包】PTT之父杜奕瑾來解答！「台灣社交距離APP」隱私問題、使用守則一次看懂
超夯！「台灣社交距離APP」超過80萬人安裝　指揮中心推出抽獎活動最高五千元
超夯！「台灣社交距離APP」超過80萬人安裝　指揮中心推出抽獎活動最高五千元
台灣新冠疫情升級 高雄宣布進入「準三級警戒」
台灣新冠疫情升級 高雄宣布進入「準三級警戒」
【最新】台灣新冠疫情快訊／雙北升三級警戒 娛樂場所宗教活動全面暫停
【最新】台灣新冠疫情快訊／雙北升三級警戒 娛樂場所宗教活動全面暫停