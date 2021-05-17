【更新】北台灣板橋亞東醫院爆院內感染9確診　指揮中心證實:雙北6醫院出現陽性患者•某區立醫院4護理師染疫

更新時間: 2021-05-17 17:53

首次發稿: 2021-05-17 12:01

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣中央流行疫情指揮中心羅一鈞副組長, 5/17下午在記者會上回答媒體提問時表示, 醫護人員目前感染情況包括兩處, 一個是北部某區立醫院仍在調查中的 4位護理師, 由於ct值均在34以上, 仍須檢查抗體, 確認是否偽屬於陽性或者是很早之前的感染; 另外就是先前三總松山分院一位曾參加過進香團的護理師。

至於亞東醫院的院內感染, 確診者9人包括8名病患與一位看護, 並沒有醫護人員確診。

另外雙北也有幾家醫院, 收治了來自社區的患者, 基本上都跟萬華的活動史有關。匡列的醫護人員中尚未發現陽性者。

羅一鈞表示, 目前台北市快篩2274位有萬華區活動史的民眾, 結果有245人陽性, 陽性率 10.8%。

首次發稿: 2021-05-17 12:01

北台灣板橋亞東醫院爆院內傳染7人確診 院方：住院病人擴大篩檢

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）新北市板橋區亞東醫院爆發院內傳染案件，亞東醫院表示，共有7人確診，所有醫護採檢皆為陰性，目前門診降載且住院病人只出不進，並對住院病人擴大篩檢。

新北市衛生局說，對於亞東醫院爆院內傳染已全盤掌握狀況，有接觸醫護人員的確診者已全數匡列採檢。

亞東醫院表示，5月10日由急診收治病患住院後於12日開始發燒，13日詢問家屬得知病人曾出入萬華茶藝館，立即進行PCR篩檢，14日確診為陽性個案，立即將個案轉入負壓隔離病房，擴大採檢同病房病患與接觸照顧者。目前累積已有7名陽性個案。

院方表示，所有醫護同仁初步篩檢皆為陰性，將於今天進行第二次PCR。環境採檢50件皆為陰性。

中央社引述院方表示，因應病患院內傳染與外界疫情嚴峻情勢，已採門診降載，非緊急需要延後看診與檢查；住院病人只出不進，僅收治由急診進入的急重症病患；急診病患住院前均需進行PCR篩檢及擴大急診戶外工作區與PCR篩檢服務，室內進行全面清消與環境採檢。

院方強調，對住院病人擴大篩檢及環境清消，派遣另一組醫護人員進駐，全院醫護防護升級，注射疫苗，院內醫護尤其是高風險區域5-7天定期採檢，因應不斷送入的病患，重新盤點全院醫護人力與鋪排，緊急採購PCR機台，將採檢量能提升一倍。